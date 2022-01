Preboljenje i cijepljenje trebalo bi imunost na koronu podići na razinu da nam tijela uspiju blokirati virus. Tome se nada cijeli svijet, a imunolog Zlatko Trobonjača za Dnevnik Nove TV je rekao da vjeruje kako će se to dogoditi ove godine. No to ne znači da se građani ne trebaju cijepiti jer bez cijepljenja ne bismo niti bili u situaciji da na ovaj način promišljamo o omikronu. Pulmolog Saša Srića kaže kako su u bolnici Rebro 90 posto popunjeni kapaciteti zbog korone, ali da ćemo tek u narednim tjednima vidjeti učinak omikrona.