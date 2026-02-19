Obavijesti

News

Komentari 2
IZDALI NIZ METEOALARMA

Temperature će naglo pasti, uz obilnu kišu najavili su i snijeg: 'Pahulja će biti i podno Velebita'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
Temperature će naglo pasti, uz obilnu kišu najavili su i snijeg: 'Pahulja će biti i podno Velebita'
2
Zagreb: Snijeg zabijelio zapadni dio grada | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Za četvrtak je na snazi niz upozorenja zbog jakog vjetra i grmljavinskih pljuskova, osobito na Jadranu i u područjima uz obalu

Admiral

Promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme uz izraženu južinu, kišu, pljuskove i grmljavinu očekuje se u četvrtak, 19. veljače. Oborine će na jugu zemlje biti češće u poslijepodnevnim satima, dok se na istoku očekuju tek navečer. Najviše kiše past će na Jadranu i u područjima uz obalu, gdje lokalno može biti i obilnija. Tijekom noći na petak kiša će, ponajprije u gorskim krajevima, prelaziti u snijeg, prognoziraju meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Foto: DHMZ

Puhat će umjeren do jak južni i jugoistočni vjetar, a u Gorskoj Hrvatskoj mogući su i olujni udari jugozapadnjaka. Na Jadranu će prevladavati jako i olujno jugo, koje će poslijepodne mjestimice okrenuti na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom između 10 i 15 stupnjeva Celzija.

Za četvrtak je na snazi niz upozorenja zbog jakog vjetra i grmljavinskih pljuskova, osobito na Jadranu i u područjima uz obalu.

POGLEDAJTE GALERIJU:

People remove snow near a house in Aomori, northeastern Japan, as heavy snow continues to hit the region People remove snow near a house in Aomori, northeastern Japan, as heavy snow continues to hit the region A person walks past a bulletin board for posters of candidates for the February 8 snap election, where snow has accumulated, in Fukui
3
Foto: KYODO

Gospićka i Kninska regija pod žutim su upozorenjem zbog nepovoljnih vremenskih prilika, dok su Riječka, Splitska i Dubrovačka regija pod narančastim upozorenjem, što znači da je vrijeme opasno. U tim područjima očekuju se jači udari vjetra i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Za obalu i morska područja izdana su dodatna upozorenja na vjetar. Zapadna obala Istre većinom je pod žutim upozorenjem, dok su Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal pod narančastim, uz mogućnost jakih i olujnih udara. Sjeverna, srednja i južna Dalmacija također su većinom u narančastom, što upućuje na opasne vremenske uvjete na moru.

Petak donosi nagli pad temperature i povratak zimskih uvjeta, osobito u unutrašnjosti. Na kopnu će prevladavati pretežno oblačno vrijeme s kišom koja će postupno prelaziti u susnježicu i snijeg. Najviše snijega očekuje se na sjeveru zemlje i u višim gorskim predjelima, gdje se može formirati i novi snježni pokrivač. Pahulje su moguće i podno Velebita, nošene olujnom burom.

Foto: DHMZ

Na Jadranu promjenjivo, uz mjestimičnu kišu, a u Dalmaciji i pljuskove s grmljavinom. Poslijepodne se na sjevernom dijelu obale očekuje postupno razvedravanje. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar s olujnim udarima, dok će na moru prevladavati jaka i olujna bura. Na krajnjem jugu ujutro će još puhati jugo.

Bit će osjetno hladnije. U unutrašnjosti će se temperatura kretati većinom između 1 i 6 stupnjeva, a navečer će biti i niža. Na Jadranu jutarnje temperature od 6 do 10, a dnevne između 10 i 14 stupnjeva Celzija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Šipić o Dabri: Svi smo svjesni da je to pogrešno i nepotrebno!
KOMENTIRAO I DEMOGRAFIJU

Šipić o Dabri: Svi smo svjesni da je to pogrešno i nepotrebno!

Upitan kako to da se Dabro nije ispričao, ministar je rekao da je suvišno bilo što više komentirati, dok je na pitanje je li koalicija stabilna ocijenio kako nema potrebe oko toga stvarati paniku
FOTO Detalji klopke u Areni: Upali u kafić, uhitili kamatare. Prijetnjama htjeli iznuditi novac
POLICIJA OBJAVILA DETALJE

FOTO Detalji klopke u Areni: Upali u kafić, uhitili kamatare. Prijetnjama htjeli iznuditi novac

Uhićena su dvojica muškaraca zbog sumnje na pokušaj iznuđivanja
UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'
POLICIJA NA TERENU

UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'

Kako su nam javili čitatelji, kod mjesta užasa bila su tri policijska automobila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026