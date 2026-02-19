Temperature će naglo pasti, uz obilnu kišu najavili su i snijeg: 'Pahulja će biti i podno Velebita'

Promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme uz izraženu južinu, kišu, pljuskove i grmljavinu očekuje se u četvrtak, 19. veljače. Oborine će na jugu zemlje biti češće u poslijepodnevnim satima, dok se na istoku očekuju tek navečer. Najviše kiše past će na Jadranu i u područjima uz obalu, gdje lokalno može biti i obilnija. Tijekom noći na petak kiša će, ponajprije u gorskim krajevima, prelaziti u snijeg, prognoziraju meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Foto: DHMZ

Puhat će umjeren do jak južni i jugoistočni vjetar, a u Gorskoj Hrvatskoj mogući su i olujni udari jugozapadnjaka. Na Jadranu će prevladavati jako i olujno jugo, koje će poslijepodne mjestimice okrenuti na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom između 10 i 15 stupnjeva Celzija.

Za četvrtak je na snazi niz upozorenja zbog jakog vjetra i grmljavinskih pljuskova, osobito na Jadranu i u područjima uz obalu.

Gospićka i Kninska regija pod žutim su upozorenjem zbog nepovoljnih vremenskih prilika, dok su Riječka, Splitska i Dubrovačka regija pod narančastim upozorenjem, što znači da je vrijeme opasno. U tim područjima očekuju se jači udari vjetra i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Za obalu i morska područja izdana su dodatna upozorenja na vjetar. Zapadna obala Istre većinom je pod žutim upozorenjem, dok su Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal pod narančastim, uz mogućnost jakih i olujnih udara. Sjeverna, srednja i južna Dalmacija također su većinom u narančastom, što upućuje na opasne vremenske uvjete na moru.

Petak donosi nagli pad temperature i povratak zimskih uvjeta, osobito u unutrašnjosti. Na kopnu će prevladavati pretežno oblačno vrijeme s kišom koja će postupno prelaziti u susnježicu i snijeg. Najviše snijega očekuje se na sjeveru zemlje i u višim gorskim predjelima, gdje se može formirati i novi snježni pokrivač. Pahulje su moguće i podno Velebita, nošene olujnom burom.

Foto: DHMZ

Na Jadranu promjenjivo, uz mjestimičnu kišu, a u Dalmaciji i pljuskove s grmljavinom. Poslijepodne se na sjevernom dijelu obale očekuje postupno razvedravanje. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar s olujnim udarima, dok će na moru prevladavati jaka i olujna bura. Na krajnjem jugu ujutro će još puhati jugo.

Bit će osjetno hladnije. U unutrašnjosti će se temperatura kretati većinom između 1 i 6 stupnjeva, a navečer će biti i niža. Na Jadranu jutarnje temperature od 6 do 10, a dnevne između 10 i 14 stupnjeva Celzija.