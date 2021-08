Nakon prolaska fronte u srijedu će jačati utjecaj anticiklone pa se očekuje stabilizacija vremena, prognozira meteorologinja Maja Bubalo za dnevnik.hr



Ipak, u jutarnjim satima na jugu Dalmacije može pasti malo kiše ili poneki pljusak. U ostalim predjelima suho, još uvijek uz dosta oblaka. Ponegdje može biti i magle, osobito u kotlinama. Puhat će umjerena, pod Velebitom jaka bura.

Već prema sredini dana u Dalmaciji će bura okretati na sjeverozapadnjak. Temperatura u nizinama između 13 i 17, u gorju će se spuštati i do jednoznamenkastih vrijednosti, između 9 i 13, a na moru od 16 na sjeveru do 26 na jugu.





Do sredine dana razvedravanje pa će poslijepodne u središnjim predjelima biti pretežno sunčano. Temperatura ipak ostaje niža, od 23 do 26.



Na istoku zemlje poslijepodne sunčanije od jutra, osobito u Podravini. Uz sjeverni vjetar temperatura u najtoplijem dijelu dana između 23 i 25.



- U gorju i na sjevernom Jadranu sunčano. Bura će poslijepodne malo oslabjeti, uz zapadnu obalu Istre i okrenuti na zapadne smjerove. Temperatura na moru između 26 i 29, u gorju od samo 18 do 23.U Dalmaciji djelomice do pretežno sunčano, a u unutrašnjosti može pasti još malo kiše. Zapuhat će sjeverozapadnjak koji će krajem dana opet okretati na buru. Mjerit će se većinom oko 30 stupnjeva.

More zasad na većini postaja mjeri oko 27 stupnjeva, iako je na primjer u Crikvenici palo ispod 25 - objašnjava meteorologinja Maja Bubalo.





Sljedećih dana jutra na kopnu malo svježija, osobito u gorju, a mjestimice i maglovita. Dani djelomice do pretežno sunčani i postupno sve topliji.



Na moru sunčano. Jutrima će puhati slaba do umjerena bura, danju do umjeren vjetar zapadnih smjerova. Noći i jutra ostaju topla, a dani sve topliji, osobito u Dalmaciji gdje će biti vruće.

DHMZ: Umjerena naoblaka, poslijepodne razvedravanje

HRVATSKA DANAS Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Drugdje u prvom dijelu dana umjerena, ponegdje i povećana naoblaka. Većinom na krajnjem sjeveru ujutro poneka kap kiše, a na jugu Jadrana mogući su lokalni pljuskovi. Poslijepodne posvuda razvedravanje uz mogućnost za pokoji pljusak još u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab.

Na Jadranu slaba i umjerena, na udare na sjevernom dijelu jaka, uglavnom podno Velebita i olujna bura, nakon sredine dana ponegdje u Dalmaciji i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na Jadranu između 26 i 31 °C.

HRVATSKA SUTRA Pretežno sunčano, na sjeveru povremeno s umjerenom naoblakom. Ujutro na kopnu može biti kratkotrajne magle. Vjetar slab, na istoku do umjeren istočni, na moru ujutro bura, osobito podno Velebita, a danju umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak.

Jutro na kopnu relativno svježe, osobito u gorju, najniža temperatura od 9 do 14, u unutrašnjosti Dalmacije i Istre oko 15, a duž obale i na otocima većinom između 18 i 23 °C. Najviša dnevna od 27 do 31 °C, u gorju malo niža, javljaju iz DHMZ-a

DHMZ upozorava da je u nekim dijelovima Hrvatske - kao što su Kvarner, srednja Dlamacija, sjeverna Dalmacija i Riječka regija - na snazi žuti alarm.