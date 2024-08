Temperature do 37°C, a onda oluja, kiša i grmljavina

U četvrtak će prema prognozi DHMZ-a biti pretežno sunčano te vruće i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana na zapadu i sjeverozapadu unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu jači razvoj oblaka te mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće izraženiji uz pojačan vjetar. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i jugo. Najviša temperatura većinom između 32 i 37 °C.

U petak će biti u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu promjenljivo oblačno, nestabilno i manje toplo. Mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, lokalno moguće i olujno nevrijeme, osobito u noći i ujutro te prema kraju dana. U Dalmaciji pretežno sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu slabo i umjereno jugo i jugozapadnjak, na sjevernom dijelu ponegdje bura. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru između 21 i 26 °C. Najviša temperatura uglavnom od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 °C.

DHMZ je za veći dio zemlje za četvrtak izdao žuto upozorenje zbog visokih temperatura i mogućeg olujnog nevremena. Za petak su u splitskoj regiji izdali narančasto upozorenje zbog visokih temperatura.

