Temperature idu do minusa: Tijekom tjedna bi mogao pasti i prvi snijeg u nizinama

Nakon što je prvi snijeg zabijelio gore, vjerojatnost za snijeg od srijede do petka postoji i u nizinama na sjeverozapadu zemlje, rekao je mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a za HRT.

- Idućih dana u unutrašnjosti većinom oblačno povremeno sa slabim oborinama. Povremeno će biti slabe kiše, u gorju i snijega, ponegdje uz stvaranje tanjeg snježnog pokrivača, a u zapadnim krajevima susnježice i snijega može biti i u nizinama. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar - najavio je Dragojlović.

- Idućih dana na kopnu će prevladavati oblačno, posebice još u utorak mjestimice uz maglu. Ponegdje će biti i slabih oborina, uglavnom kiše ili rosulje, u gorju i snijega, a vjerojatnost za snijeg od srijede do petka postoji i u nizinama na sjeverozapadu zemlje. Uz umjeren sjeveroistočnjak bit će relativno hladno. Na Jadranu još vjetrovitije, uz umjerenu i jaku buru, povremeno i s olujnim udarima, posebice podno Velebita. No, bit će promjenjivo, uz samo mjestimične oborine u malim količinama - kaže Dragojlović te dodaje kako prema vikendu ipak dolazi topliji zrak, a na Jadranu okreće na jugo te raste vjerojatnost za češće i intenzivnije oborine.

U utorak na istoku Hrvatske biti će većinom tmurno i oblačno te hladno.

- Ujutro mjestimice magla, osobito uz doline rijeka. Vjetar povremeno umjeren istočni. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 1 °C, a najviša dnevna između 4 i 6 °C. Podjednaka temperatura i u središnjoj Hrvatskoj, uz maglu češću nego na istoku, a povremeno može biti i rosulje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni - objašnjava Dragojlović.

Na sjevernom Jadranu promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno uz malo kiše, uglavnom u prvom dijelu dana, a u Dalmaciji promjenjivo oblačno, prema otvorenom moru ponegdje uz mogućnost za malo kiše.

- Puhat će umjerena, na sjevernom dijelu mjestimice i jaka bura pri čemu će more biti malo i umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 3, uz obalu između 6 i 9, a najviša dnevna uglavnom između 10 i 15. Na jugu Hrvatske podjednaka temperatura zraka, uz također promjenjivu naoblaku, no uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren bura i istočni, prema otvorenome i jugoistočni - najavio je Dragojlović.

Najčitaniji članci