Temperature idu gore: Očekuju se toplinski udari diljem zemlje

Nakon kišnog vikenda i pada temperatura, očekuje nas promjena vremena. U ponedjeljak su temperature već krenule rasti, a tijekom tjedna su propisana upozorenja i za toplinske udare

<p>U ponedjeljak će biti pretežno sunčano, na Jadranu i vedro. U gorju su poslijepodne uz umjeren razvoj oblaka rijetko mogući pljuskovi. Vjetar većinom slab, a na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša temperatura zraka između 29 i 34 °C.</p><p>U utorak nas očekuje još više sunca i rast temperature. Bit će sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, poslijepodne na istoku mjestimice umjeren jugoistočni, na moru sjeverozapadni, a uz obalu jugozapadnjak i zapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu od 20 do 24 °C. Najviša dnevna između 30 i 35 °C, u unutrašnjosti Dalmacije i malo viša.</p><p>I tijekom tjedna se očekuje daljnji porast temperature te razvedravanje, osim u četvrtak kada će na kopnu opet biti moguće grmljavinsko nevrijeme. </p>