Božić sve bliže, a sve je toplije! Ni s od snijega, bit će preko 15°C

Djelomice sunčano, ujutro ponegdje u unutrašnjosti magla. U drugom dijelu dana postupan porast naoblake sa sjevera, a krajem dana i u noći na petak mjestimice može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, ponajprije u gorju i jak, navečer u jačanju.

Foto: DHMZ

Na Jadranu će umjerena bura, lokalno na udare i jaka, sredinom dana oslabjeti i okrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka na kopnu od 5 do 10 te između 12 i 16 °C duž obale.

Istočna Hrvatska

Barem djelomice sunčano, mjestimice s maglom. Prema večeri postupan porast naoblake sa zapada. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od -1 do 1, a najviša dnevna od 8 do 10 °C.

Središnja Hrvatska

Prijepodne barem djelomice sunčano, ponegdje s maglom. Postupan porast naoblake sa zapada, tijekom noći uz mogućnost za malo kiše. Zapuhat će umjeren jugozapadni vjetar, u višem gorju i jak. Najniža jutarnja temperatura od -2 do 0, a najviša dnevna od 7 do 9 °C.

Gorski kotar i Lika

U noći i ujutro mjestimice povećana naoblaka, lokalno slaba kiša, u višem gorju i susnježica. Zatim će prevladavati sunčano uz postupan porast naoblake sa zapada. Zapuhat će umjeren jugozapadni vjetar, u višem gorju i jak. Najniža jutarnja temperatura od -2 do 0, a najviša dnevna od 7 do 10 °C.

Istra

Pretežno sunčano, a prema kraju dana postupno povećanje naoblake. Puhat će slaba do umjerena, na jugu Istre ujutro mjestimice i pojačana bura, koja će tijekom poslijepodneva okretati na sjeverozapadni, a zatim i jugozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom od 3 do 5 °C, u unutrašnjosti Istre od -3 do 2 °C, a najviša dnevna od 12 do 14 °C.

Sjeverni Jadran

Pretežno sunčano, a poslijepodne uz postupno naoblačenje sa zapada. Bura će pod Velebitom već ujutro slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 11, u unutrašnjosti oko -1, a najviša dnevna od 11 do 14 °C.

Dalmacija

U prvome dijelu dana mjestimice povećana naoblaka, lokalno slaba kiša, ponajprije na otocima. Popodne sunčanije. Bura u postupnom slabljenju i okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 13 do 16 °C.

U petak iznadprosječno toplo

Iznadprosječno toplo te promjenljivo oblačno u petak uz sunčana razdoblja, češća i dugotrajnija na Jadranu. U unutrašnjosti ponegdje oblačnije s mjestimičnom kišom ponajprije na istoku i sjeverozapadu, a ujutro je moguća i na krajnjem jugu.

Foto: DHMZ

Umjeren jugozapadni vjetar okretat će na sjeverozapadni, u Slavoniji i na Jadranu mjestimice jak. Najniža jutarnja temperatura od -1 do 3, na Jadranu od 5 do 11. Najviša dnevna od 9 do 12, na Jadranu od 12 do 15 °C.