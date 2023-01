Temperature padaju, sve veća potrošnja struje, Ukrenergo u strahu za mrežu traži štednju

Ukrajinski operator distribucije električne energije u danas je stanovništvu ponovno uputio poziv na štednju, s obzirom na to da vanjske temperature postupno padaju, a potrošnja energije raste, što bi moglo rezultirati novim opterećenjem električne mreže, razorene u ruskim zračnim napadima.

Ruski napadi na ukrajinsku energetsku strukturu projektilima i bespilotnim letjelicama, koji su počeli u listopadu prouzročili su golemu štetu, a to je rezultiralo čestim prekidima u opskrbi električnom energijom u zimskim mjesecima, zbog čega nema grijanja ni tople vode.

Nakon neuobičajeno toplog razdoblja, kada su temperature neposredno poslije nove godine iznosile oko desetak Celzijevih stupnjeva, nastupilo je razdoblje nižih temperatura.

Prognostičari najavljuju da bi one u Kijevu uskoro mogle pasti do minus 11°C te do minus 18°C u dijelovima istočne Ukrajine.

- U bliskoj budućnosti očekuje nas znatan pad temperature, što će dovesti do brzog porasta potrošnje električne energije - objavila je državna energetska tvrtka i distributer električne energije Ukrenergo putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.

- Energetski sustav trenutačno nije u stanju u potpunosti pokriti sve potrebe stanovništva zbog oštećenja na sustavu i zbog toga što je brojne elektrane okupirao neprijatelj. Među njima je i najmoćnija - nuklearna elektrana Zaporižja - dodao je.

U poruci se stanovnici pozivaju da električnu energiju koriste mudro, osobito kad je riječ o velikim potrošačima struje. Na taj način smanjit će se opterećenje elektroenergetskog sustava, kao i potreba za ograničenjem potrošnje.

Rusija, koja je Ukrajinu napala u veljači prošle godine, energetska postrojenja smatra legitimnim vojnim ciljevima, a Ukrajina i saveznici smatraju da bi napadi na civilnu infrastrukturu mogli biti proglašeni ratnim zločinima.

U gradovima u cijeloj Ukrajini, uključujući i Kijev, provode se planirana isključenja električne energije da bi se smanjilo opterećenje električne mreže u vrijeme najvećeg opterećenja.

Ukrenergo je izvijestio da s proizvođačima i distributerima električne energije surađuje na obnovi oštećenih postrojenja, no zbog složenosti i razmjera štete popravci oduzimaju puno vremena i novca.

Napominju kako treba imati na umu da nije jednostavno popravljati ukrajinski elektroenergetski sustav iz sovjetskog razdoblja.

Privatne tvrtke i stanovnici dosad su kupili više desetaka tisuća generatora, nastojeći zajamčiti opskrbu električnom energijom.

