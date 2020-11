Teniski klub: 'Iznajmljujemo balon za misna slavlja, izložbe'

Teniski klub TOP SPIN reagirao je na svom Facebooku na nove mjere. Ironično su napisali kako iznajmljuju teniski balon za misna slavlja, izložbe i kino produkcije, ali samo do 22 sata

<p>Premijer <strong>Andrej Plenković</strong> danas je i službeno predstavio nove mjere koje će biti na snazi od subote pa sve do 21. prosinca. Uz zatvaranje kafića i restorana te teretana i kladionica zabranjuju se i adventi. Crkve ostaju otvorene, propisano im je ograničenje broja ljudi i preporuka da se mise održavaju putem raznih kanala kako bi ih više ljudi pratilo iz svojih domova. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nove mjere u Hrvatskoj </strong></p><p>Otkako su mjere objavljene pljušte reakcije sa svih strana - od ugostitelja, vlasnika teretana, znanstvenika, a reakcija je stigla i iz zagrebačkog teniskog kluba TOP SPIN. I njih je zahvatila mjera. </p><p>Na svom Facebooku ironično su objavili da iznajmljuju teniski balon u centru grada u periodu kada traju mjere te napomenuli da je on posebno pogodan za "misna slavlja, izložbe i kino produkcije, ali samo do 22 sata."</p><p>Dodali su da u paketu dolazi i "stručan kadar od 11 ljudi, svi školovani, motivirani i visoko obrazovani, s međunarodnim iskustvom, ali očito krivim".</p>