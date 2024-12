Teorija Dubai fritula: Šest istina o tržištu nekretnina, stambenim kreditima i zabludi oko PDV-a

Prodaja stanova i kuća pada već drugu godinu zaredom, a to se doživljava kao prvi glasnik potresa na tržištu! Lani je prodaja pala oko sedam posto, da bi u prvih devet mjeseci ove godine minus dostigao visokih 18 posto, prema privremenim podacima Porezne uprave, no cijene stambenih nekretnina i dalje rastu! U skladu s time, osjetno je smanjen interes za stambene kredite, koje je u prvih osam mjeseci ove godine uzelo 15 posto manje ljudi nego u istom periodu prošle godine. Očekuje se da će s tom dinamikom smanjenje biti oko tri tisuće, odnosno da će stambene kredite uzeti 21 tisuća umjesto lanjskih 24 tisuće kupaca. U odnosu na rekord iz 2022. godine, to bi bilo čak šest tisuća (24%) stambenih kredita manje. Posustaju i Nijemci te ostali strani kupci koji, inače, diktiraju tempo uz Jadran, ali i sve atraktivnije zaleđe. Sve su to elementi koji govore u prilog pada cijena, no, svejedno, nitko neće staviti ruku u vatru da će se stvari odviti u tom smjeru! Hrvatsko tržište nekretnina već neko vrijeme prkosi svim ekonomskim zakonitostima. Cijene rastu iako je zemlju napustilo 400 tisuća građana, stambenih nekretnina ima gotovo kao i punoljetnih stanovnika, no svejedno novogradnja se prodaje na aukcijama, čim investitor dobije dozvolu za gradnju. Jedni kupuju stanove za najam, drugi za djecu, treći za starost, četvrti da operu sumnjive poslove, peti da u njima žive... Tu su i stranci, odnosno turizam, bez kojih bismo, općenito, pričali neku posve drugu priču.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.