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'Terminator' Kruno pomeo je konkurenciju: 'Treniram svaki dan, a prati me moja Pippa'

Piše Helena Tkalčević,
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'Terminator' Kruno pomeo je konkurenciju: 'Treniram svaki dan, a prati me moja Pippa'
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Krunoslav Ivanušec (50) trenira svaki dan, nadjača i puno mlađe kolege, a u stopu ga prati kujica Pippa koja ima 13 godina. Osvojio je prvo mjesto u kategoriji veterana na međunarodnom natjecanju 'Štit domovine'

Krunoslav Ivanušec (50) instruktor je specijalističkog tima interventne jedinice krapinsko-zagorske policije. Laički rečeno, utjelovljenje Terminatora. To dokazuje i činjenica da je osvojio prvo mjesto u kategoriji veterana Specijalne policije iz Domovinskog rata na međunarodnom policijskom natjecanju "Štit domovine".

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Komentari 3
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