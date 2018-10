Terorist osuđen za pomaganje u napadu na WTC je na slobodi

Marokanac osuđen zbog pomaganja teroristima u napadu na World Trade Center 11. rujna 2001. u ponedjeljak je odletio kući kao slobodan čovjek. Mounir el Motassadeq dobio je 2006. godine kaznu od 15 godina zatvora zbog sudioništva u ubojstvu, no u trajanje odsluženja zatvorske kazne uračunat mu je i period u pritvoru, u kojem je bio od 2001. godine.

Osuđeni terorist uz visoke sigurnosne mjere deportiran je u Maroko s aerodroma u Frankfurtu. Nakon što se ukrcao na avion, reporteri Bilda snimili su ga kako se zadovoljno smješka.

At 6.03 pm, Royal Air Maroc flight AT811 to Casablanca departed from Frankfurt Airport with the terrorist Mounir el Motassadeq on board. He was the first convicted 9/11 terrorist and was imprisoned for 15 years in Hamburg. #sept11 https://t.co/Ppkrhqb34P