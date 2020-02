Teroristički napad u Londonu: Izbo ljude mačetom, upucali ga

Naoružana engleska policija upucala je muškarca u Streathamu oko 14 sati po lokalnom vremenu te poziva građane da izbjegavaju to područje, piše Daily Mail.

3 people stabbed, they're on the floor, not sure if dead or alive, and the responsible had a knife. Fires were shot from the police. #streatham #news pic.twitter.com/sx7HxSDDMc

Prijavljeno je da je nekoliko ljudi izbodeno u južnom dijelu Londona, a videosnimke koje se dijele na društvenim mrežama prikazuju naoružanu policiju na ulicama. Napadač je, tvrde očevici, držao mačetu u ruci. Policija je na Twitteru objavila kako je napad povezan s terorizmom. Navodno je ranjeno troje ljudi.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates