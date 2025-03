Teška ispovijest vatrogasaca iz Novske: 'U tri nesreće imali smo 118 žrtava. Morali smo se snaći'

Te noći vatrogasci iz Novske dobili su dojavu kako gori kombi kraj naplatnih kućica Novska, kod izlaska na autocestu A3. Ondje su došli kako bi ugasili požar, a dočekali su ih ljudi koji su doslovno ležali na tlu. Krijumčar je nagurao njih 67 u osam kvadrata teretnog prostora.

Foto: Radio Novska

Počeo je tako priču o tom 17. prosincu 2016. Zlatko Pješ, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Novska, koju je u svom ne dugom postojanju obilježio čitav niz kompliciranih intervencija. Usred petrinjskog potresa zatekli su se u tom gradu, spašavali su ljude nakon sudara dva vlaka kraj Okučana, a intervencije na autocesti teško je i pobrojati.

Iako ih je tek 17 u postrojbi, brinu o velikom području. No najviše su im se u pamćenje urezale tri prometne nesreće u kojim su imali 118 žrtava. O tome će Pješ i koautorica stručnog rada vatrogaskinja JVP Novska Antonija Rakitić u četvrtak izlagati na 19. stručnom skupu vatrogasaca u Opatiji. Samo za 24sata otkrili su detalje s čim su se sve suočili.

- Na toj prvoj intervenciji naše vatrogasce, koji su tada bili pod DVD-om Novska, dočekalo je barem njih 25 teško otrovanih monoksidom, od 67 ljudi u kombiju. Naime, iz kombija se dimilo jer je lim zbog silne težine gnječio gumu. Skupilo se tada 20 saniteta koji su ljude vozili po raznim bolnicama. Tada, kad vidiš sve te ljude na tlu kako ne mogu niti ustati, pada ti na pamet samo zvati dodatnu liječničku pomoć. No tada ništa nije bilo jednostavno, pogotovo jer su u akciji bile tri hitne službe koje su vukle na svoju stranu - priča Pješ.

Naime, nesreća im je bila prvi susret s takvom masovnom intervencijom. Vladao je tada strah od migranata i policija je bila sumnjičava. Za neke su oni bili nepoznati sumnjivi ljudi, drugima izvor zaraze, trećima izmučene duše. Nitko nije imao pravog iskustva što zapravo učiniti.

- Mi smo već tada ustanovili da nam fali vježbi s takvim scenarijima. Svi mi vježbamo na nekim specifičnim situacijama, s normalnim brojem ljudi. A ovi su putovali stojećki, nagurani, bez sjedala. Oni samo da su izašli nakon 10 sati vožnje bili bi nikakvi, umorni, ukočeni. U stresu i šoku - priča Pješ.

Ispali na cestu

Drugu tešku intervenciju imali su u jeku pandemije koronavirusa 22. ožujka 2021. Tada se na autocesti A3 prevrnuo kamion s teretom bala u kojem su bila 24 migranta i vozač. Poginulo je njih četiri, a ostali su prošli s težim i lakšim ozljedama.

- Poznato je da su unutra bile 22 muške osobe i dvije ženske osobe, četiri maloljetne osobe. Devetero je teško ozlijeđenih i devet lako, kao i četvero maloljetnih koje su lakše ozlijeđene i dvije koje su prošle bez ozljeda - rekao je tada Zoran Ničeno, MUP-ov načelnik Uprave za granicu.

Foto: JVP Novska/Facebook

I ondje su se vatrogasci susreli s brojnim ružnim iznenađenjima.

- Prvo smo dobili dojavu da se prevrnuo kamion i da treba izvući vozača. Tek na putu do mjesta dobili smo poziv centra 112 da ima dosta ozlijeđenih i da se radi o nekoj cisterni. Dojava je bila kriva, a na kraju se radilo o šleperu s rolo balama za tetrapak mlijeka. Te bale su se prevrnule kad se vozilo prevrnulo. Neke su zgnječile ljude, dio ih je izletio kroz ceradu, a neki su ostali zarobljeni. To nam je bio prvi susret s ozlijeđenom djecom, njih četiri na jednom mjestu - ispričao je Pješ i prisjetio se kako su mu jedni migranti vikali "medic, medic" (liječnik, liječnik), a drugi "no police" (op.a. ne zovite policiju).

Velik broj ozlijeđenih stvorio je dodatan stres kod malobrojnije ekipe. Borili su se s vremenom da sve izvuku.

- Pozvali smo veće snage, udružili se, i rješavali probleme. Ljudi su oko mene vikali "help me, my friend!". U takvim nesrećama, gdje su uokolo razbacane bale, komadi kamiona i ljudi, alat ništa ne pomaže. Morali smo improvizirati. Najgore je bilo micati mrtve, a morali smo jer su ispod njih ostali zarobljeni oni živi - prisjetio se Pješ.

No i nakon odrađenog posla nisu bili u miru. Tek što su se vratili u postaju, dočekao ih je težak poziv.

- Naših 70 posto ljudi iz postrojbe bilo na je intervenciji. Okupili smo se ostatkom popiti bar kavu da dođemo k sebi kad nam je stigao poziv iz bolnice. Od 10 zaprimljenih, sedam ih je bilo pozitivno na covid. Došla je naredba da se svi, koji su pomagali, stave u izolaciju. Malo je reći koliko je to bio velik izazov - priča Pješ.

Sve po mraku

Treća intervencija vjerojatno im je bila i najgora. Ona je bila 5. listopada prošle godine i najsvježija im je u pamćenju. Oko 1.20 sati između Novske i Paklenice s ceste je sletio kombi s migrantima. Uz vatrogasce je stiglo četiri tima hitne pomoći iz Sisačko-moslavačkog i Brodsko-posavskog zavoda za hitnu medicinu. Naime, od ukupno 27 ljudi iz nesreće, dvoje je odmah poginulo, devet je bilo životno ugroženih, a 16 ozlijeđenih. Stradali putnici prevezeni su u bolnice Nova Gradiška, Sisak, Pakrac i Slavonski Brod.

Foto: JVP Novska/Facebook

- Na fotografijama se to ne vidi koliko je vozilo zgnječeno, no radilo se o Renaultu Traffic u kojem je bilo 27 ljudi. I dan danas mi nije jasno kako su ih nagurali u taj mali teretni prostor. Vozač je bježao te se zabio u betonski most. Od siline udara pukao je krov i dio ih je ispao kroz tu rupu. Nama je opet prva dojava bila kako je ozlijeđen vozač i treba ga izvaditi, a dočekalo nas je more ljudi - priča Pješ.

Najgore im je bilo što je bilo premalo djelatnika Hitne pomoći, s obzirom na opseg nezgode. Neki su se po tri puta vraćali na mjesto nesreće i opet vozili ljude 40 i više kilometara do bolnice. Velik problem stvorila je jezična barijera. Prevoditelji su, naime, poginuli u nesreći.

Trebamo paramedikuse

- Naša analiza, osim potrebe za ovakvim vježbama, pokazala je kako i opada broj ljudi koji su na raspolaganju u slučaju teških nesreća. Mi trebamo primijeniti praksu Europske unije gdje s vatrogascima dežuraju timovi Hitne. Bilo bi dobro kad bismo imali paramedikuse, bolničare, među nama - kaže Pješ i dodaje kako treba poboljšati sustav kako bi kvalitetnije odgovorili na ovakve velike nesreće.

Slično bi se, kaže, odvijalo i kod bilo koje nesreće s autobusom. Trebalo bi ih puno da to što brže i kvalitetnije mogu odraditi.

- Statistika je pokazala da su ta tri vozila iz nesreće imala ukupno šest sjedala. Tri su zauzeli vozači, a tri su ostala prazna. Znači 118 ljudi se vozilo u nemogućim uvjetima. Ovo nam je samo pokazalo kako trebamo učiti strane jezike, ulagati u sebe. Dokazalo je kako ništa nije uzalud pa tako ni psihološka pomoć koju smo kasnije zatražili. Taj dio, pogotovo u našem poslu, nije uzalud - kaže Pješ.