Teška ljubomora: Dečka bivše supruge ubo direktno u prsa

Probudile su nas sirene, a policija je dojurila pred kafić. Brzo je stigla i Hitna i potpuno su blokirali dio ulice. Samo su čuli da je unutra mrtav muškarac, rekli su u subotu stanari zagrebačke Svačićeve ulice.

Njihov susjed Nenad Majstorović (52) u jutarnjim je satima ubio Ivicu I. (45) u kafiću Kabrio. Prema prvim informacijama Nenad je oko 5 sati došao do ugostiteljskog objekta kojeg vodi njegova bivša supruga. U njemu je zatekao nju njenog dečka Ivicu. Njihovoj je svađi navodno kumovao i alkohol, no tu informaciju u policiji do zaključenja broja nisu mogli potvrditi. Počeli su se tući, a Nenad je zatim izvadio nož.

Neslužbeno doznajemo da je Ivicu ubo samo jednom, direktno u prsa te se on srušio nasred kafića. Vlasnica je pozvala policiju i Hitnu pomoć. Bila je u potpunom šoku, plakala je i nije mogla doći sebi. Brzo je do kafića stigla patrola te su policajci uhitili Nenada. Odveli su ga u postaju na ispitivanje, a obrada je trajala cijelu subotu.

- Buku, prije nego je došla policija, nisam čuo, no strašno je to što se dogodilo. Obojica muškaraca su tu iz naselja i često sam ih viđao - kazao je jedan od susjeda. Drugi nam je rekao da su gosti kafića ponekad bili problematični pa su mu tako nekoliko puta oštetili auto koji je bio parkiran u blizini.

Neslužbeno doznajemo da je policija i u prošlosti često morala dolaziti zbog Nenadova ponašanja i napada na obitelj. Ipak, svaki put bi se nekako izvukao te protiv njega nije podnesena niti jedna prijava. Tijekom ispitivanja u policijskoj postaji samo je tražio svoje tablete. U cijeloj tučnjavi nije teže ozlijeđen.

- Najbolje bi bilo da sad taj kafić zatvore - kažu neki stanari ulice koji su zgroženi ubojstvom. Sama vlasnica kafića, zbog ispitivanja u policiji i šoka, jučer nije bila dostupna za izjavu.

Inače, ovo je već drugi slučaj ubojstva u Zagrebu u samo nekoliko dana. U susjednom naselju Vrapče Branka N. (41) nekoliko je puta ubola svog nevjenčanog supruga Dražena P. (52). Nazvala je policiju i prijavila da je silovana. Kad su policajci stigli zatekli su je krvavu i vidno pijanu. Lice joj je bilo puno ogrebotina, a na podu je u krvi ležao muškarac. Hitna pomoć ju je prevezla u KBC Sestre Milosrdnice. Pustili su je u petak te su je preuzeli policajci i odveli na ispitivanje.

Inače, policajci su već nekoliko puta morali intervenirati zbog svađe nevjenčanih partnera. Prošle godine Branka je također nasrnula na Dražena te su je zbog toga policajci prijavili za pokušaj ubojstva. S obzirom na to da je u tom trenutku bila rastrojena, morali su je prisilno odvesti u bolnicu na liječenje. Susjedi su par uglavnom izbjegavali jer su bili svadljivi. Osim toga, žalili su se na njihove bučne zabave kojima su ljudima remetili normalan život.