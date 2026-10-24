Obavijesti

News

Komentari 9
AUTO PAO U PROVALIJU

Teška nesreća na A1: Jedan mrtav kod izlaza Rovanjska, petero ozlijeđenih u bolnici

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Teška nesreća na A1: Jedan mrtav kod izlaza Rovanjska, petero ozlijeđenih u bolnici
Foto: 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Prema prvim informacijama u prometnoj nesreći smrtno je stradala jedna muška osoba. Vozilima Hitne medicinske pomoći, pet osoba iz automobila je prevezeno u Opću bolnicu Zadar

Jutros, oko 9.30 sati na autocesti A1, u blizini izlaza Rovanjska u smjeru juga došlo je do prometne nesreće u kojoj je sudjelovalo jedno osobno vozilo. Na mjestu događaja upućene su žurne službe, javlja zadarska oplicija.

Prema prvim informacijama u prometnoj nesreći smrtno je stradala jedna muška osoba. Vozilima Hitne medicinske pomoći, pet osoba iz automobila je prevezeno u Opću bolnicu Zadar radi pružana liječničke pomoći.

Kako se doznaje, poginuo je slovenski državljanin, a automobil je pao u provaliju. 

Na mjestu događaja policijski službenici provode očevid. 

HAK navodi da se zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Rovanjska, u smjeru Dubrovnika, vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
DAN UOČI IZBORA Srbija pred rekordnom izlaznošću? 'Moglo bi glasati više ljudi nego ikad'
PRATITE UŽIVO:

DAN UOČI IZBORA Srbija pred rekordnom izlaznošću? 'Moglo bi glasati više ljudi nego ikad'

Najneizvjesniji parlamentarni izbori dosad! Srbija u nedjelju izlazi na parlamentarne izbore koji bi mogli označiti kraj dugogodišnje vlasti Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke (SNS). Prema predizbornim anketama, utrka između vladajuće liste i studentskog pokreta vrlo je neizvjesna.
Ovo su rezultati Eurojackpota
IZVUKLI VISOKIH 5+1

Ovo su rezultati Eurojackpota

Provjerite rezultate 85. kola Eurojackpota od 23.10.2026. godine. Saznajte izvučene brojeve, dobitne kombinacije i iznose dobitaka u Hrvatskoj i Europi.
Gori Orlovo gnijezdo, Hrvatica koja živi u blizini: 'Vatrogasci stalno dolaze, požar je velik...'
izgradili ga nacisti

Gori Orlovo gnijezdo, Hrvatica koja živi u blizini: 'Vatrogasci stalno dolaze, požar je velik...'

Kako se približavaš vatra izgleda još veća i jasnije se vidi koliko je požar ozbiljan, opisala nam je čitateljica....

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026