Teška nesreća na A1: Jedan mrtav kod izlaza Rovanjska, petero ozlijeđenih u bolnici

Jutros, oko 9.30 sati na autocesti A1, u blizini izlaza Rovanjska u smjeru juga došlo je do prometne nesreće u kojoj je sudjelovalo jedno osobno vozilo. Na mjestu događaja upućene su žurne službe, javlja zadarska oplicija.

Prema prvim informacijama u prometnoj nesreći smrtno je stradala jedna muška osoba. Vozilima Hitne medicinske pomoći, pet osoba iz automobila je prevezeno u Opću bolnicu Zadar radi pružana liječničke pomoći.

Kako se doznaje, poginuo je slovenski državljanin, a automobil je pao u provaliju.

Na mjestu događaja policijski službenici provode očevid.

HAK navodi da se zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Rovanjska, u smjeru Dubrovnika, vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h