Teška nesreća u Hong Kongu: Poginulo 6, ozlijeđeno 30 ljudi

Šestero ljudi je poginulo, a 30 je ranjeno u autobusnoj prometnoj nesreći u Kwu Tungu u Hong Kongu u srijedu.

Kako javljaju strani mediji, autobus je sletio s ceste i zabio se u drvo. Navodno je troje ljudi izletjelo van iz autobusa prilikom sudara. Policija je objavila da je cesta i dalje zatvorena zbog očevida te da su otvorili posebnu liniju vezanu uz slučaj. Još ne znaju uzrok nesreće.

Due to traffic accident, part of the lanes of Fanling Highway Sheung Shui bound near Tsung Pak Long is still closed to all traffic. Only remaining lane is still available to motorists. pic.twitter.com/BnNGQq5EFD