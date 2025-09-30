Cesta je u tom dijelu zatvorena i promet se odvija zaobilazno kroz grad Imotski. Uzrok nesreće utvrdit će se očevidom
HITNA I POLICIJA NA TERENU
Teška nesreća u Imotskom: Vozilom udario u rasvjetni stup
Čitanje članka: < 1 min
Do teške prometne nesreće došlo je u utorak oko 05,05 sati u Imotskom na DC-60. Splitska policija javlja kako je vozač koji se kretao iz smjera Imotskog prema Kamenmostu izgubio nadzor nad vozilom i udario u rasvjetni stup.
Na mjestu događaja su djelatnici Hitne i policija.
Cesta je u tom dijelu zatvorena i promet se odvija zaobilazno kroz grad Imotski. Uzrok nesreće utvrdit će se očevidom.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku