HITNA I POLICIJA NA TERENU

Teška nesreća u Imotskom: Vozilom udario u rasvjetni stup

Teška nesreća u Imotskom: Vozilom udario u rasvjetni stup
Cesta je u tom dijelu zatvorena i promet se odvija zaobilazno kroz grad Imotski. Uzrok nesreće utvrdit će se očevidom

Do teške prometne nesreće došlo je u utorak oko 05,05 sati u Imotskom na DC-60. Splitska policija javlja kako je vozač koji se kretao iz smjera Imotskog prema Kamenmostu izgubio nadzor nad vozilom i udario u rasvjetni stup.

Na mjestu događaja su djelatnici Hitne i policija.

Cesta je u tom dijelu zatvorena i promet se odvija zaobilazno kroz grad Imotski. Uzrok nesreće utvrdit će se očevidom.

