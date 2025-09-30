Teška nesreća u Imotskom: Vozilom udario u rasvjetni stup

Do teške prometne nesreće došlo je u utorak oko 05,05 sati u Imotskom na DC-60. Splitska policija javlja kako je vozač koji se kretao iz smjera Imotskog prema Kamenmostu izgubio nadzor nad vozilom i udario u rasvjetni stup.

Na mjestu događaja su djelatnici Hitne i policija.

Cesta je u tom dijelu zatvorena i promet se odvija zaobilazno kroz grad Imotski. Uzrok nesreće utvrdit će se očevidom.