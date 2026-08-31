Teška nesreća u Slavoniji: Vozač (67) poginuo, drugi je ozlijeđen

Teška prometna nesreća dogodila se u ponedjeljak oko 13 sati na raskrižju dviju županijskih cesta na području između Trnave i Lapovaca, nedaleko od Đakova.

Prema informacijama iz Policijske uprave osječko-baranjske, 67-godišnji vozač osobnog automobila oduzeo je prednost prolaska 29-godišnjem vozaču drugog automobila.

Muškarac (67) je s teškim ozljedama prevezen u KBC Osijek, gdje je preminuo od zadobivenih ozljeda.

Drugom vozaču, 29-godišnjaku, u Općoj bolnici Slavonski Brod konstatirane su teške tjelesne ozljede.

Policija provodi očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.