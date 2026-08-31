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Teška nesreća u Slavoniji: Vozač (67) poginuo, drugi je ozlijeđen

Piše Antonela Šaponja,
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Teška nesreća u Slavoniji: Vozač (67) poginuo, drugi je ozlijeđen
Ilustracija | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Na raskrižju između Trnave i Lapovaca dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je jedan vozač preminuo, dok je drugi zadobio teške ozljede te je prebačen u bolnicu

Teška prometna nesreća dogodila se u ponedjeljak oko 13 sati na raskrižju dviju županijskih cesta na području između Trnave i Lapovaca, nedaleko od Đakova.

Prema informacijama iz Policijske uprave osječko-baranjske, 67-godišnji vozač osobnog automobila oduzeo je prednost prolaska 29-godišnjem vozaču drugog automobila.

Muškarac (67) je s teškim ozljedama prevezen u KBC Osijek, gdje je preminuo od zadobivenih ozljeda.

Drugom vozaču, 29-godišnjaku, u Općoj bolnici Slavonski Brod konstatirane su teške tjelesne ozljede.

Policija provodi očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.

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