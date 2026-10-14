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STRAŠNO

Teška nesreća u Velikoj Gorici. Autom se zaletio u semafor!

Piše Bogdan Blotnej,
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Teška nesreća u Velikoj Gorici. Autom se zaletio u semafor!
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Foto: Čitatelj 24sata
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Cijeli stup se nagnuo, a onda je auto završio nasred ceste. Prednjeg kraja nije bilo, rekao nam je jedan od očevidaca nesreće u Velikoj Gorici

Vozač automobila ozlijeđen je u srijedu ujutro nakon teške prometne nesreće u Velikoj Gorici. Kako nam je rekao svjedok, sletio je s ceste i udario u semafor. Sve se odvilo na raskrižju Ulice bana Josipa Jelačića i Slavka Kolara.

- Cijeli stup se nagnuo, a onda je auto završio nasred ceste. Prednjeg kraja nije bilo - rekao nam je jedan od očevidaca.

Foto: snimio čitatelj/24sata

Policija je potvrdila kako su dojavu o nezgodi dobili u 8.55 sati.

- Čovjeku je pružena pomoć u KBC-u Zagreb. Očevid je u tijeku - rekli su iz policije.

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