Cijeli stup se nagnuo, a onda je auto završio nasred ceste. Prednjeg kraja nije bilo, rekao nam je jedan od očevidaca nesreće u Velikoj Gorici
STRAŠNO
Teška nesreća u Velikoj Gorici. Autom se zaletio u semafor!
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Vozač automobila ozlijeđen je u srijedu ujutro nakon teške prometne nesreće u Velikoj Gorici. Kako nam je rekao svjedok, sletio je s ceste i udario u semafor. Sve se odvilo na raskrižju Ulice bana Josipa Jelačića i Slavka Kolara.
- Cijeli stup se nagnuo, a onda je auto završio nasred ceste. Prednjeg kraja nije bilo - rekao nam je jedan od očevidaca.
Policija je potvrdila kako su dojavu o nezgodi dobili u 8.55 sati.
- Čovjeku je pružena pomoć u KBC-u Zagreb. Očevid je u tijeku - rekli su iz policije.
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