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SUDAR S OSOBNIM AUTOMOBILOM

Teška prometna kod Zaboka: Poginuo je vozač motocikla...

Piše 24sata,
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Teška prometna kod Zaboka: Poginuo je vozač motocikla...
Foto: PU požeško-slavonska
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Nažalost, vozač motocikla preminuo je na mjestu nesreće.

U nedjelju, 18. listopada, oko 16:10 sati, u mjestu Sveti Križ Začretje, došlo je do prometne nesreće u kojoj su sudjelovali osobni automobil i motocikl.

Nažalost, vozač motocikla preminuo je na mjestu nesreće.

U tijeku je očevid koji će utvrditi detalje ove nesreće...

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