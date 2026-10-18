Nažalost, vozač motocikla preminuo je na mjestu nesreće.
SUDAR S OSOBNIM AUTOMOBILOM
Teška prometna kod Zaboka: Poginuo je vozač motocikla...
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U nedjelju, 18. listopada, oko 16:10 sati, u mjestu Sveti Križ Začretje, došlo je do prometne nesreće u kojoj su sudjelovali osobni automobil i motocikl.
Nažalost, vozač motocikla preminuo je na mjestu nesreće.
U tijeku je očevid koji će utvrditi detalje ove nesreće...
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