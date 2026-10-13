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CRNA NOĆ

Teške nesreće u BiH: Poginuli dvojica mladića i djevojka

Piše HINA,
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Teške nesreće u BiH: Poginuli dvojica mladića i djevojka
Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL
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Mladići u dvadesetim godinama smrtno su stradali u okolici Trebinja, a njihovu su smrt potvrdili iz lokalne bolnice. U drugoj nesreći u okolici Bijeljine je poginula djevojka koja je bila suputnica na motociklu

Dvojica mladića i jedna djevojka poginuli su u teškim prometnim nesrećama u Bosni i Hercegovini koje su se dogodile u ponedjeljak u večernjim satima, doznaje se iz bolničkih i policijskih izvora u toj zemlji.

Mladići u dvadesetim godinama smrtno su stradali u okolici Trebinja, a njihovu su smrt potvrdili iz lokalne bolnice.

"Jedan mladić preminuo je na licu mjesta, dok je drugi, star 22 godine, dovezen u trebinjsku bolnicu sa srčanim zastojem. Unatoč reanimaciji koja je trajala duže od dva sata, nije bilo pozitivnog odgovora, a smrt je proglašena u 23 sata i 55 minuta", kazala je za banjolučku Alternativnu televiziju (ATV) Tanja Novarlić, pročelnica odjela za intenzivnu skrb trebinjske bolnice.

Još jedna osoba koja je također stradala u ovoj nesreći hospitalizirana je zbog potresa mozga a više ih je zadobilo lakše tjelesne ozljede.

Druga prometna nesreća s fatalnim ishodom dogodila se u okolici Bijeljine kada su se sudarili motocikl i automobil.

Na mjestu je poginula djevojka koja je bila suputnica na motociklu.

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