'Teško bolesnu mamu dovezli su sasvim promrzlu iz bolnice'

Ako ste invalid, dementni ste, a još k tome imate i karcinom, upalu pluća, mokraćnog sustava, temperaturu i povraćate, ne možete samostalno gutati, to nije dovoljno da vas se zadrži u bolnici, ogorčeno nam govori Zagrepčanin Vlado Malović (59).

Kako kaže, zabolio ga je odnos KB Sestre milosrdnice prema njegovoj majci Štefaniji Malović (80).

- Protekle subote mama je počela povraćati, dobila je temperaturu višu od 38 stupnjeva, uz respiratorne probleme. Zbog sumnje na koronavirus Hitna pomoć u nedjelju ju je odvezli u bolnicu KB Sestre milosrdnice, napravili su joj bris i pod rotirkama u skafanderima dopremili kući. Da je negativna na koronavirus doznali smo telefonski, a u tom su nam razgovoru rekli da je u bolnici ne mogu zadržati. Dan kasnije, u ponedjeljak mami je opet jako pozlilo i prvo ju je Hitna odvezla u KB Sveti Duh. Nakon što su je i tamo testirali na koronavirus i uvjerili se da ga nema, dali su joj infuziju i poslali je u KB Sestre milosrdnice, budući da je to bolnica u kojoj se majka već godinama liječi - govori nam Vlado koji je još uvijek na štakama nakon teške prometne nesreće od koje se već mjesecima oporavlja.

Uz njega, sa Štefanijom u kućanstvu živi i njegov otac od 88 godina koji je prebolio dva moždana udara. Dvojica muškaraca, kaže, ostali su zatečeni kada su ih u ponedjeljak oko 23 sata nazvali iz bolnice Sestre milosrdnice i rekli da će Štefaniju poslati kući.

- Javio se tata i pitao ih zbog čega je ne zadrže u bolnici s obzirom na to da joj je stanje loše. Odgovorili su da su je stabilizirali i da mora ići kući jer moraju imati mjesta za teže bolesnike. Recite mi što je teži bolesnik od nepokretnog onkološkog bolesnika s upalom pluća i mokraćnog sustava? No ono što me strašno pogodilo je što su je dovezli u 04.30 sati pothlađenu, golu, sa stvarima u najlon vrećici. U otpusnom su pismu još naveli i da se može sama brinuti i sebi, ali i da živi sa suprugom, sinom i snahom. Suprug ima 88 godina i dva moždana udara, sin 59 i oporavlja se od prometne nesreće i hoda uz pomoć štaka, a snaha je preminula prije šest godina. A mama je i dalje loše, i dalje povraća, ne može piti vodu, gutati, a niti uzimati lijekove - priča Vlado koji je sa slučajem upoznao i pravobraniteljicu za invalide.

Kaže da im se javio i ravnatelj KB Sestre milosrdnice Mario Zovak, no, tvrdi, tražio je da im dostave otpusna pisma iz kojeg će vidjeti ima li propusta.

- U cijeloj ovoj priči bitna je ljudskost. Kada sam nazvao 113, rečeno mi je da se snađemo kako znamo, jer oni neće dopustiti da se zdravstveni sustav uruši zbog takvih pacijenata. Palijativna skrb Sestre milosrdnice otkazana je zbog korone. Onog trenutka kada zaboravimo naše roditelje, naše bake i djedove, naše bolesne i nemoćne, kada se odreknemo humanosti, tada smo propali kao društvo, kao narod i kao nacija - zaključio je Vlado Malović.

Bolnica: Nije bilo razloga za hospitalizacijom

O prozivkama se opširno oglasila i KB Sestre milosrdnice. Ističu kako su gospođi Štefaniji napravljeni svi nalazi, kako je dobila terapiju i kako nije bilo razloga za hospitalizacijom.

Nadalje, kažu, dovezli su je kući u spavaćici i bila je prekrivena crvenom dekom.Ističu da je ravnatelj, prof.dr.sc. Mario Zovak preko kontakata zatražio da ga gosp. Malović nazove, te da mu je ponudio pomoć koju je gospodin odbio.

- Prema našoj evidenciji pacijentica Štefanija Malović je zaprimljena u naš Objedinjeni hitni bolnički prijem KBC Sestre milosrdnice prvi put 19.04.2020. zbog sumnje na uroinfekt i upalu pluća, kada je pregledana i prema uputi dežurnog liječnika učinjene su joj laboratorijske pretrage, te potrebni konzilijarni pregledi po čemu je ordinirana terapija. Kako je zaključeno da nema indikacije za bolničko liječenje pa se pacijentica uz ordiniranu terapiju otpušta na kućnu njegu pod kontrolom obiteljskog liječnika.

Pacijentica je drugi put zaprimljena u Objedinjeni hitni bolnički prijem 21.04.2020.. Kod prijema se iz medicinske dokumentacije saznaje da je pacijentica 20.4.2020. bila na hitnom prijemu K.B. Sveti duh, gdje je obrađena i kako su laboratorijski parametri na prethodno ordiniranu terapiju bili u poboljšanju, otpuštena je na kućnu njegu. Naš liječnik je u telefonskom kontaktu sa sinom saznao da je pacijentica povraćala i da nije uzela terapiju pa ju je dežurna liječnica zaprimila radi ponovne laboratorijsku obradu. U zaključku se navodi da je bolesnica konzilijarno pregledana od strane urologa, koji preporuča daljnju terapiju po nadležnom liječniku, te od interniste, koji je smatrao da nema indikacije za hospitalizaciju i savjetovao je daljnje kućno liječenje, uz ordiniranu terapiju. Pacijentica je za vrijeme boravka u hitnom prijemu uredno uzimala tekućinu i terapiju na usta. Nakon uvida u laboratorijske nalaze i konzilijarnih mišljenja specijalista urologije i interne medicine, specijalistica hitne medicine je zaključila da nije uputno pacijenticu zadržavati u hitnom prijemu jer je veća mogućnost kontakta sa korona pozitivnim pacijentima, a pacijentica je testirana na COVID-19 i bila je negativna, te ju je uz preporučenu terapiju otpustila na kućnu njegu uz preporuku da se konzultira nadležni onkolog radi primarne zloćudne bolesti. Bolesnici je pozvan sanitetski prijevoz 21.4. u 20,30 h, a dežurna liječnica je nazvala sina doma da će po dolasku sanitetskog prijevoza mama biti otpuštena doma na što je gospodin bio jako neugodan i najavio da će nas tužiti ako mamu ne ostavimo u bolnici. Kako je sanitetski prijevoz pretrpan poslom dosta ih se dugo čeka pa je pacijentica do dolaska saniteta uredno ostala na bolesničkom krevetu s drugim pacijentima u prostoru Objedinjenog hitnog prijema. Sanitetski prijevoz je došao po bolesnicu negdje oko 3,30 ujutro. Bolesnica je poslana doma u svojoj spavaćici u kojoj je dovezena sanitetskim prijevozom, a prema navodima dežurne medicinske sestre, prilikom preuzimanja djelatnici saniteta su pacijenticu na kolicima pokrili crvenom dekom i tako smjestili u sanitetsko vozilo.Ravnatelj, prof.dr.sc. Mario Zovak je obaviješten o javnoj objavi negodovanja gosp. Vlade Malovića, zatražio preko kontakata da ga gosp. Malović nazove. Gosp. Malović je tijekom današnjeg dana nazvao prof. Zovaka, koji mu je ponudio pomoć, ali gosp. Malović je ponovo negodovao i istu odbio - kažu iz bolnice u priopćenju.

