Teško ozlijeđen i leži u komi, a policija tvrdi da je sve nesreća

Splitska, odnosno viška policija još uvijek “vodi” slučaj teškog ozljeđivanja T. K. (30) iz Zagreba, koji već pet dana leži u splitskoj bolnici u komi, kao nesretan slučaj. Preciznije, nakon “provedenih radnji u cilju rasvjetljavanja događaja, za sada nema elemenata kaznenog djela”, doznajemo od glasnogovornice splitske PU Antonele Lolić.

A u subotu ujutro oko pet sati na viškoj rivi pronađen je 30-godišnjak s teškim ozljedama zbog kojih je hitno prebačen u KBC Split. U pitanju su ozljede glave, prijelom čeljusti te pet slomljenih rebara, kazali su nam njegovi prijatelji šokirani doživljenim. Muškarac je bio na Viškoj regati s prijateljima, kao i nekoliko stotina zaljubljenika u jedrenje tog vikenda. Tijekom večeri su se razdvojili, T.K. je ostao sam.

Snimke s nadzornih kamera još nisu dobili

Što se točno dogodilo u idućim minutama i satima još uvijek nije utvrđeno, no ozljede su toliko teške da je prilično nevjerojatno opravdati ih nekakvim padom. Policiji su njegovi prijatelji prijavili nestanak to jutro pa su tako istražitelji povezali tko je zapravo teško ozlijeđeni muškarac – kod njega naime nisu našli novčanik, osobne dokumente pa ni mobitel.

Prema Lolić, službenici MUP-a su proteklih dana ispitivali sve koji su bili u kontaktu s 30-godišnjakom pokušavajući rekonstruirati njegovo kretanje. Zasigurno bi pomogle snimke brojnih nadzornih kamera u centru Visa, koje međutim još nisu našle put do inspektora – video zapise s kamera policija je zatražila u ponedjeljak, kaže nam Antonela Lolić, no do srijede popodne još ih nisu dobili. Također je neobično kako o cijelom slučaju, dakle o pronalasku muškarca koji je životno ugrožen, policija uopće nije obavijestila splitsko tužiteljstvo pa tako sa Županijskog državnog odvjetništva nisu niti moglo naložiti neke radnje koje bi pomogle u istrazi, poput medicinskog vještačenja ozljeda nesretnog muškarca.

Dokumenti su ostali na brodu

Zagrepčanin je, neslužbeno doznajemo, iz dobre obitelji, zaposlen je u Zagrebu i nekad se bavio sportom, snažne je, sportske građe. Nikad prije, pa ni za boravka na Visu, nije ulazio u konfliktne situacije niti bio svađalački nastrojen. Zajedno s prijateljima s jedrilice koja je sudjelovala u regati bio je u klubu u središtu Visa. Zadnji put su ga prijatelji vidjeli u noći oko dva sata, kad su otišli spavati na brod, a T.K. je ostao sam u klubu. Nitko ne zna gdje je kasnije bio.

Dok su prijatelji bili s njim, nije ni sa kim u klubu ulazio u sukob. U klubu je većina gostiju bila s regate. Mobitel i ostale osobne stvari pa tako i dokumente ostavio je na brodu. Pronađen je, neslužbene su informacije, u ravnoj uličici koja izbija na rivu Visa, i u kojoj nema nikakvih stepenica sa kojih je eventualno mogao pasti, i zadobiti prijelom čeljusti i više rebara, teške ozljede glave. U blizini je nekoliko bankomata i dućana koji bi trebali imati sustav videonadzora.