Test taksija u Zagrebu: Evo tko vozi najjeftinije, a tko najbrže...

Taksije različitih tvrtki naručili smo u četvrtak, malo nakon 10 sati, na Markov trg, pokraj Sabora i Vlade. Tražili smo vožnje do redakcije 24sata u Novom Zagrebu.

Foto: 24 sata

Gužva je bila i veća od očekivane zato što je s Markova trga krenula limuzina pod pratnjom. Zbog toga su svi taksiji koji su na poziv odgovorili brzo morali čekati oko pet minuta da kolona prođe. Ride2 je imao problema s aplikacijom pa su stigli 19 minuta nakon poziva, kad je kolona već prošla, pa je njihova vožnja bila najbrža.

Četvrtak je, čini se, bio loš dan za aplikacije.

Nije radila ni ona koju koristi Ekotaxi pa se s njima nismo ni vozili.

Svi taksiji u koje smo sjeli bili su uredni, a vozači pristojni. Istom trasom, Mesničkom, Frankopanskom, Miramarskom te Ulicom Hrvatske bratske zajednice i Holjevčevom, dugom oko 7,5 kilometara, vozili su svi osim Ubera. Njihov vozač nije pratio navigaciju i skrenuo u Vukovarsku, nego je produžio Savskom prema jugu pa je vožnja trajala najdulje, 31 minutu. S obzirom na to da Uber naplaćuje vožnju po prijeđenom kilometru, ali i minuti, a tog je dana bila poprilična gužva u prometu, njihova je vožnja bila najskuplja, čak 71,5 kuna. Najjeftiniji je bio Bolt (47 kuna), koji je najbrže i došao po nas. Razlika u te dvije cijene doista je velika, čak 24,5 kuna, odnosno više od 50 posto.

Istodobno smo tražili i službene cijene prijevoznika. Samo iz Ubera nismo dobili odgovore. Teško ih je uspoređivati jer svi naplaćuju start i kilometar vožnje, a samo neki dodatno i vožnju po minuti.

Svi imaju minimalnu cijenu vožnje. Ride2 je tu najjeftiniji, pa minimalna cijena teoretski može biti samo start, odnosno pet kuna. Radio Taxi Zagreb naplaćuje 10 kuna, Ekotaxi 12, Cammeo i Bolt 13 kuna,

Pitali smo ih i imaju li fiksnu cijenu za vožnju do, na primjer, Zračne luke. U Ekotaksiju to stoji 100 kuna. Bolt naplaćuje 90 kuna vožnju iz dijelova Zagreba sjeverno od Save, a 70 kuna iz Novog Zagreba, koji je bliže Zračnoj luci. Cammeo ima čak tri cijene. Iz Velike Mlake voze za 50, iz Novog Zagreba za 75, a “preko Save” za 100 kuna. Radio taxi Zagreb i Ride2 do aerodroma voze po taksimetru, a dogovaraju se unaprijed samo cijene za dulje vožnje u druge gradove. Prtljagu više posebno ne naplaćuju, a službene su cijene iste radnim danima i blagdanima, odnosno danju i noću.

Bolt još ne nudi dječje autosjedalice. Kod ostalih prijevoznika treba ih unaprijed naručiti. U Ekotaksiju i Cammeu sat prije vožnje, a dva sata prije u tvrtki Ride2.

Što se tiče ljubimaca, kod Bolta je to diskrecijsko pravo vozača. Ride2 i Cammeo traže da budu u transporteru, a Radio Taxi prijavu koliko je ljubimac velik da mogu poslati odgovarajući auto.

Tema: Hrvatska