Svi zaposleni u državnoj upravi u Sloveniji morat će se cijepiti protiv Covida-19, a negativan test na koronavirus više im neće biti dovoljan za dolazak na posao, kao za ostale necijepljene građane, odlučila je slovenska vlada. Da bi mogli raditi, svi će, ako do sada nisu cijepljeni ili već preležali bolest, morati dokazati da su dobili prvu dozu cjepiva do 1. listopada, a do 1. studenoga drugu dozu, osim ako se ne odluče za cjepivo Johnson&Johnson koje pruža zaštitu nakon jedne doze. Odluku kojom želi dati primjer i ostaloj populaciji da se što prije cijepi vlada je donijela kasno sinoć na dopisnoj sjednici, a pojasnit će je detaljnije u petak na konferenciji za novinare. POGLEDAJTE VIDEO: Pooštravanje protuepidemijskih mjera po kojima je za rad, javni prijevoz, odlazak u trgovački centar, banku ili poštu, te niz drugih aktivnosti potrebno imati covid potvrdu o cijepljenju ili negativan test na snazi je od srijede, kada su u Ljubljani održane i demonstracije protivnika vlade protiv kojih je nakon izgreda intervenirala policija. Prema objavljenoj anketi koju prenose mediji, protiv takvog zaoštravanja mjera je više od 40 posto ljudi, a mnogi tzv. PCT uvjete za rad smatraju diskriminatornim. Ministar zdravstva Janez Poklukar to negira, pa je za Slovensku televiziju izjavio da vlada svojom odlukom samo daje stanovit "socijalni benefit" onima koji se cijepe i tako štite svoje zdravlje i zdravlje drugih. Premijer Janez Janša izjavio je da unatoč negodovanju i prosvjedima vlada od svojih mjera protiv širenja zaraza neće odustati, a restrikcije su od same najave jako povećale interes za cijepljenje. POGLEDAJTE VIDEO: Vladin glasnogovornik za cijepljenje Jelko Kacin kazao je da je od početka ovog mjeseca broj cijepljenih na tjedan povećan za dva do tri puta, pa bi u ovom tjednu moglo biti cijepljeno i do 35 tisuća ljudi.