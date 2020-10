Testni centri u Hrvatskoj: Gdje se sve može testirati na Covid?

Testiranje na koronavirus u Hrvatskoj može se obaviti s uputnicama liječnika ili bez njih, o vlastitom trošku, a popis svih testnih mjesta donosimo vam u nastavku

<p>Službena Vladina stranica<a href="https://www.koronavirus.hr/svi-testni-centri-u-republici-hrvatskoj/763" target="_blank"> Koronavirus.hr</a> koja služi za informiranje javnosti o najnovijim podacima i preporukama o epidemiji koronavirusa u Hrvatskoj objavila je popis svih testnih centara u državi.</p><p>U Republici Hrvatskoj testiranje na virus SARS-CoV-2 trenutno je omogućeno na više od 40 mjesta, bilo to punktovi ili domovi zdravlja. </p><p>Testiranje na koronavirus u Hrvatskoj može se obaviti s uputnicama liječnika ili bez njih, o vlastitom trošku, a popis svih testnih mjesta možete pogledati na <a href="https://www.koronavirus.hr/svi-testni-centri-u-republici-hrvatskoj/763" target="_blank">ovoj poveznici</a> ili u tablici objavljenoj u nastavku.</p><p>Za svaki testni centar navedene su osnovne informacije poput adrese i telefonskog broja ili maila putem koje se možete naručiti, radno vrijeme, vrsta testa te cijena testiranja. Kod većine testnih centara navedeno je da se rezultati testiranja čekaju 24 do 48 sati, no posljednjih dana velike su gužve te se u pojedinim slučajevima može čekati i duže.</p><p>Podsjetimo, u posljednja 24 sata zabilježeno je 1096 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 4844. Među njima je 530 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 28 pacijenata. Preminulo je 10 osoba.<br/> <br/> Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 24761 osoba zaražena novim koronavirusom, od kojih je 355 preminulo, ukupno se oporavilo 19562 osoba od toga 475 u posljednja 24 sata.</p>