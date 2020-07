Testovi krvi stoje 220 kn: 'Kad smo ih dobili, ljudi su navalili'

<p>Korona virus, osim što je opasan po zdravlje, jako i košta. Testiranje na koronu stoji 1500 kuna. Cijena RT-PCR testa koji se koristi u Hrvatskoj, tvrde stručnjaci, u srazmjeru je s brzinom i točnošću koji test nudi. Riječ je o testu koji otkriva da li ste zaraženi koronom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Maske za koronu s raznim uzorcima</strong></p><p> </p><p>- Početkom travnja 2020. oznaku CE u skladu s Direktivom okvirno je imao sljedeći broj proizvoda za testiranje na COVID-19: 78 RT-PCR testova, 13 brzih testova na antigene i 101 test na antitijela, većina od kojih je brza. Treba voditi računa da se dostupnost testova znatno razlikuje među državama članicama – stoji u Smjernicama Europske komisije o vrstama i učinkovitosti in vitro dijagnostičkih testova za COVID-19 iz travnja 2020. Hrvatska uglavnom nabavlja Roschove testove, ali i od Abbott Labsa te Beckman Coulter. O cijenama i detaljima testova pitali smo naš Stožer no do objave članka nije bilo odgovora. U Hrvatskoj se koriste dvije vrste testova. Jedan otkriva da li ste zaraženi Covid 19 – to je spomenuti RT-PCR test koji košta 1500 kuna.</p><p><br/> - Postoji puno koraka kod izrade PCR testa, jedan od rizičnijih je izolacija RNA kod virusa. To je mukotrpan posao za zaposlenike jer su u tim trenucima itekako izloženi virusu. Zbog toga moraju posebno biti opremljeni. Koliko mi je poznato, očekuje se automatski uređaj za RNA izolaciju što bi trebalo ubrzati proces i bio bi sigurniji za djelatnike – pojasnila nam je <strong>Hana Breyer Priselac, </strong>specijalistica medicinske biokemije.</p><p>Drugi su serološki testovi koji pokazuju da li ste preboljeli koronu, što se vidi po broju prisutnih antitijela u krvi. PCR test se radi brisom nosa i grla pacijenta, a za serološki je potrebno vaditi krv.</p><p><br/> Cijene seroloških testova variraju kao i njihova pouzdanost.Šef HZJZ-a Krunoslav Capak komentirao je krajem svibnja cijenu seroloških testova koji su na kraju pokazali da je oko 80.000 Hrvata bilo u doticaju s kronom.</p><p>- Sto seroloških testova smo dobili na probu, a tisuću smo ih kupili. Cijena je za 100 testova je 4500 kuna – rekao je tada Capak.</p><p><br/> Privatne klinike u Hrvatskoj nude isključivo serološka testiranja, a cijene im se kreću od 220 do 350 kuna. </p><p>- U našoj klinici u dva mjeseca smo napravili 1400 seroloških testova. Kada smo ih dobili, bila je navala jer su ljudi htjeli znati da li su preboljeli koronu. Mnogi od njih su nam rekli da zbog nejasnih simptoma liječnici ih nisu slali na testiranje za Covid-19, a većina ih je od tih prvih testiranih uistinu i preboljela virus. U zadnje vrijeme rezultati nam se podudaraju s onima koje je objavio HZJZ odnosno ispada da je oko dva posto testiranih imalo doticaj s virusom – pojasnila nam je biokemičarka Breyer Priselac koja radi u Poliklinici Breyer, gdje serološko testiranje košta 220 kuna, a rezultate imaju isti dan. Breyer Priselac kaže da ovaj test nema smisla raditi prije osmog dana od sumnje na kontakt s virusom.</p><p>- Pretpostavlja se da je najčešće potrebno barem tjedan dana nakon pojave simptoma za pojavu antitijela. Zato nema smisla ranije raditi test jer će biti negativan. Radi se o validiranom testu, koji se provodi metodom ECLIA (metoda elektrokemiluminiscencije, na platformi Roche) na imunokemijskom analizatoru – pojasnila je biokemičarka. </p><p> Specijalna bolnica Medico isto testiranje će obaviti za 250 kuna, a Poliklinika LabPlus po cijeni od 250 do 350 kuna. </p><p>- Istina je da ima puno testova na Covid, no sumnje da se u Hrvatskoj testovi skuplje naplaćuju zbog ekstra profita jednostavno ne stoje. Nama je očito bilo važnija pouzdanost od kvantitete, za razliku od recimo Amerike, i zato u cijene i PCR testa i seroloških takve kakve jesu – dodaje biokemičarka Breyer Priselac.</p><p><br/> Pod pritiskom javnosti zbog cijene testa od 1500 kuna, koju si malotko može priuštiti u Hrvatskoj, ministar Vili Beroš najavio je da će nabavljati i upola jeftinije testove.</p><p>- Nadam se da će biti i do 50 posto jeftiniji, ali je pitanje koliko će biti dijagnostički vjerodostojni. Zato je naš zadatak naći ono što je najbolje na tržištu – rekao je Beroš prije dva dana.</p>