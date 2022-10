Teta Ira na placu prodaje lijes za Putina: 'Prvo me to šokiralo, ali onda mi je ispričala svoju priču'

U Kijevu se, unatočn ratnom stanju i ruskoj agresiji, trude živjeti.

Pa se pripremaju za Noć vještica. Proširile su se fotografije lijesova s imenom Vladimira Putina.

Pričali smo sa Svitlanom Berežnom koja je fotografirala lijesove. Radila je kao direktorica promocije TV kanala 'Ukrajina' . Ti su je lijesovi, kad ih je vidjela, isprva malo šokirali. Ali onda joj je teta Ira, gospođa od 60 godina, koja ih prodaje ispričala svoju priču.

- Rekla mi je da je žena koja je stalno kupovala od nje bundeve poginula prije tjedan dana. Rusi su je ubili u granatiranju. I da je bundeva ove godine jako malo. Gotovo ih nema. A ona od toga živi - ispričala je za 24sata Svitlana koja je snimila fotografije.

Prepričala nam je što joj je prodavačica rekla.

- Nismo mogli posaditi bundeve. Životinje su minirale polja! Ali nema veze, raste potražnja za Putinovim lijesovima. Upravo restorani naručuju, počeli smo pripremati. Neće biti bundeva, ali bit će grobova. Teta Ira ima sve. I cvijeće i lijesove - rekla joj je prodavačica.

'Svaka joj čast, nije klonula duhom'

Svitlana je bila šokirana kad je na tržnici vidjela lijesove, na mjestu gdje su ljudi prije kupovali bundeve.

- Teta Ira sad ne može prodavati bundeve, a time se bavila. To joj je bio veliki dio prihoda. Svaka joj čast, nije klonula duhom i smislila je nešto drugo, iako me to malo šokiralo - ispričala je Svitlana za 24sata.

Dodala je kako lijesova još ima, nalaze se u pomoćnim prostorijama tržnice.

Najčitaniji članci