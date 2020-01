Teta Višnja: 'Purgerka sam i ne želim Bandića na čelu grada...'

Ona je umirovljenica, supruga, majka troje djece i baka petero unučadi. Kaže da je živjela u “truloj Jugoslaviji”, u kojoj je kao administratorica dobila stan, kupila sa suprugom dvije vikendice i uvijek imala automobile.

'Jako dobro se sjećam Zagreba prije Bandića'

Na ulicu, u prosvjede, krenula je ogorčena pretvorbom i privatizacijom. U Zagrebu je mnogi znaju kao najstariju aktivisticu koja je najžešće transparente ispisivala zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću.

- Ja sam vam rođena Zagrepčanka s Trešnjevke. Otac, pokojni tatek, u Zagrebu je bio od 1902., majka nešto kasnije. Jako se dobro sjećam ovoga grada prije nego što je na njegovo čelo sjeo Milan Bandić - započela je svoju aktivističku priču Višnja Škreblin (74).

A kako je tad Zagreb izgledao prisjeća se Višnja.

“Odrasla sam na Trešnjevci, uz sam plac. Bio je to jedan pitomi kvart koji je imao dušu i puno trešanja. Nije bez veze dobio to ime. Ondje si znao što koji susjed kuha, što radi, svi smo nekako bili jednaki. Nedjeljom je na našem stolu bilo po sedam vrsta kolača. Nije sve to majka pekla, nego su sve susjede napravile pa dijelile. Živjelo se skromno, ali kvalitetno”, priča nam Višnja.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kaže da se više boji pričati kako je bilo živjeti u onoj “truloj Jugoslaviji” jer je onda prozivaju da je komunjara.

- Kad vidim što mi unučica uči iz povijesti, užasno se razljutim jer je to laž. I vi ste mlada pa ću vam reći. U tom ‘zlobnom’ sistemu ja sam radila u kadrovskoj i kao tajnica. Imala sam svoje radno mjesto, bila sam cijenjena kao radnica i kao čovjek, zaštićena kao žena i majka. Nisam se bojala da ću u ponedjeljak doći na posao te da će me dočekati radna knjižica i bye bye - rekla je.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

'Razgovara se kao da je šerif i vlasnik grada'

Od dvije tad prosječne plaće, jer ni suprug nije bio na nekim pozicijama, a radili su u istoj tvrtki Mont montaži, kupili su s vremenom vikendicu u Zagorju i Novalji.

- Od tvrtke smo dobili i stan, ne besplatno, morali smo uplaćivati za stanogradnju, no to je danas nezamislivo - dodala je. Tad, kaže, nije imala pojma tko je gradonačelnik grada jer su pristojno živjeli i jedina im je briga bila obitelj.

- Imali smo dvije ledenice te su se svake godine klali tele i svinja. Nije nam padalo na pamet kopati po smeću. Eto, tako se živjelo.

Na prvi je prosvjed otišla 1997. i od tada ispisuje transparente.

- Događali su se ta prokleta pretvorba i privatizacija. I moja tvrtka u kojoj je radilo 16.000 ljudi u to je zapala - kaže Višnja. A zbog čega je posebno smeta Milan Bandić kaže: “Razgovara kao da je šerif i kao da je vlasnik grada, a mi poslušnici koje može šamarati kak se sjeti. On je jedan inteligentan, ali arogantan i bezobrazan tip. Zagreb nam je pretvoril u stupiće i šahtove, kao da mi ne znamo kaj je provizija i pinka - priča Višnja, koja na čelu grada želi vidjeti rođenog i školovanog Zagrepčanina, ma tko on bio.

- Ajde vi s ‘kaj’ odite na čelo Splita. Aha, malo morgen - kaže Višnja.

Ide i na gay parade jer kaže nasmijano:

“Imam pet unuka i kaj ja znam kaj se može trefit”.

Tema: Hrvatska