Tetovirani asistent i pjevač je razotkrio rastrošnu zastupnicu: 'Zaštićen sam kao zviždač!'

SDP-ova europarlamentarka Romana Jerković Kraljić ima glavnog sumnjivca koji je u medijski portal Politico plasirao dokumente iz njezina ureda te pritom upire prstom u svog tetoviranog bivšeg briselskog asistenta Filipa Karana, doznaje Express iz izvora bliskih vrhu SDP-a. No Karan, s kojim smo razgovarali nakon što se njegovo ime počelo pojavljivati u cijeloj priči, tvrdi da je u Europskom parlamentu kao zviždač te poručuje kako ga objavljivanje njegovih osobnih podataka može ugroziti, a istodobno se čudi što se njegovo ime uopće našlo u ovoj aferi. Provjerom tih navoda kod eksperata nije utvrđeno da postoji zaštićeni status zviždača u EU parlamentu. Dodatno,, protiv Jerković nije pokrenut nikakav pravni postupak u Hrvatskoj ili Belgiji. Pa će više biti više da je Karan djelovao na valu povrijeđenih osjećaja i osobne osvete. Što je sad savim svejedno.