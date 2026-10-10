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Tetovirani asistent i pjevač je razotkrio rastrošnu zastupnicu: 'Zaštićen sam kao zviždač!'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 5 min
Tetovirani asistent i pjevač je razotkrio rastrošnu zastupnicu: 'Zaštićen sam kao zviždač!'
Foto: RTL
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Bivši asistent Filip Karan privremeno je radio u uredu Romane Jerković Kraljić. Kad mu ugovor, po isteku, nije bio produžen, tvrde naši sugovornici, dostavio je portalu Politico dokumente.

SDP-ova europarlamentarka Romana Jerković Kraljić ima glavnog sumnjivca koji je u medijski portal Politico plasirao dokumente iz njezina ureda te pritom upire prstom u svog tetoviranog bivšeg briselskog asistenta Filipa Karana, doznaje Express iz izvora bliskih vrhu SDP-a. No Karan, s kojim smo razgovarali nakon što se njegovo ime počelo pojavljivati u cijeloj priči, tvrdi da je u Europskom parlamentu kao zviždač te poručuje kako ga objavljivanje njegovih osobnih podataka može ugroziti, a istodobno se čudi što se njegovo ime uopće našlo u ovoj aferi. Provjerom tih navoda kod eksperata nije utvrđeno da postoji zaštićeni status zviždača u EU parlamentu. Dodatno,, protiv Jerković nije pokrenut nikakav pravni postupak u Hrvatskoj ili Belgiji. Pa će više biti više da je Karan djelovao na valu povrijeđenih osjećaja i osobne osvete. Što je sad savim svejedno.

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