OD 12:30 SATI

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
Thompson je jučer Tomaševiću prijetio radikalnim mjerama, a za danas je najavio presicu
Foto: Matija Habljak/PIXSELL/Sanjin Strukic/PIXSELL

Gradonačelnik je ranije poručio da se ne misli spuštati na razinu uvreda te da koncerta 28. prosinca neće biti.

Menadžment Marka Perkovića Thompsona najavio je za danas konferenciju za novinare s početkom u 12:30 sati u zagrebačkom hotelu Zonar. 

- Na konferenciji za medije menadžment će se osvrnuti na aktualne teme vezane uz rad i daljnje profesionalne aktivnosti Marka Perkovića Thompsona, a predstavnici medija imat će priliku postaviti pitanja - poručili su iz njegova tima.

Konferencija dolazi nakon niza prepucavanja glazbenika sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem. Thompson bi trebao nastupiti 27. prosinca u zagrebačkoj Areni, a zatražio je i dodatan koncert dan kasnije. Grad mu to nije odobrio zbog čega je Thompson prozvao Tomaševića, ali i stranku Možemo!, nazvavši ih sektom.

Gradonačelnik je poručio da se ne misli spuštati na razinu uvreda te da koncerta 28. prosinca neće biti.

Thompson se u u utorak kasno navečer oglasio videom u kojem je odgovorio Tomaševiću.

"Danas prije podne, zagrebački gradonačelnik je potvrdio svoju odluku da mi ne dopušta održavanje koncerta 28. prosinca u zagrebačkoj Areni. Naglasio je da je to isključivo njegova odluka.

Ta njegova odluka bez ikakvog razumnog pravno utemeljenog objašnjenja je u maniri šerifa sa Divljeg zapada.

Zapravo, ovdje se radi o napadu na pravni poredak Republike Hrvatske od strane gradonačelnika Zagreba jer ne poštuje odluke hrvatskih sudova.

Hrvatski veterani, a među njima i ja borili su se za pravnu neovisnu Republiku Hrvatsku i na svaki napad na njen pravni poredak će znati odgovoriti.

Još jednom gradonačelnika Zagreba pozivam na razum, smirivanje tenzija i poštivanje pravnog poretka Republike Hrvatske. U protivnom ćemo povući puno radikalnije poteze koji mu se neće svidjeti."

