Thompson je jučer Tomaševiću prijetio radikalnim mjerama, a za danas je najavio presicu

Menadžment Marka Perkovića Thompsona najavio je za danas konferenciju za novinare s početkom u 12:30 sati u zagrebačkom hotelu Zonar.

- Na konferenciji za medije menadžment će se osvrnuti na aktualne teme vezane uz rad i daljnje profesionalne aktivnosti Marka Perkovića Thompsona, a predstavnici medija imat će priliku postaviti pitanja - poručili su iz njegova tima.

Konferencija dolazi nakon niza prepucavanja glazbenika sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem. Thompson bi trebao nastupiti 27. prosinca u zagrebačkoj Areni, a zatražio je i dodatan koncert dan kasnije. Grad mu to nije odobrio zbog čega je Thompson prozvao Tomaševića, ali i stranku Možemo!, nazvavši ih sektom.

Gradonačelnik je poručio da se ne misli spuštati na razinu uvreda te da koncerta 28. prosinca neće biti.

Thompson se u u utorak kasno navečer oglasio videom u kojem je odgovorio Tomaševiću.

"Danas prije podne, zagrebački gradonačelnik je potvrdio svoju odluku da mi ne dopušta održavanje koncerta 28. prosinca u zagrebačkoj Areni. Naglasio je da je to isključivo njegova odluka.

Ta njegova odluka bez ikakvog razumnog pravno utemeljenog objašnjenja je u maniri šerifa sa Divljeg zapada.

Zapravo, ovdje se radi o napadu na pravni poredak Republike Hrvatske od strane gradonačelnika Zagreba jer ne poštuje odluke hrvatskih sudova.

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Hrvatski veterani, a među njima i ja borili su se za pravnu neovisnu Republiku Hrvatsku i na svaki napad na njen pravni poredak će znati odgovoriti.

Još jednom gradonačelnika Zagreba pozivam na razum, smirivanje tenzija i poštivanje pravnog poretka Republike Hrvatske. U protivnom ćemo povući puno radikalnije poteze koji mu se neće svidjeti."