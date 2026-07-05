Thompson, kalašnjikov, ali ne i zbrojevka: ZG policija dobila je dojavu, evo što su mu sve našli!

Policija je privela muškarca (78) zbog sumnje u nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari, objavila je zagrebačka policija te dodala da su radili u suradnji s PU zadarskom. Istraga je pokrenuta nakon dojave građana putem policijske aplikacije, a pretragom kuća u Samoboru i na otoku Viru pronađena je veća količina oružja i streljiva, izvijestila je zagrebačka policija.

Foto: PU zagrebačka





Provedenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni (780, protivno odredbama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, neovlašteno nabavio vatreno oružje čije je nabavljanje građanima zabranjeno, te takvo oružje skrivao na dvije lokacije, u kući na području Samobora kao i u kući na području otoka Vira.

Foto: PU zagrebačka



Iako se s fotografije ne može sa stopostotnom sigurnošću reći o kojim se modelima oružja radi, to je moguće učiniti s velikom vjerojatnošću. Tako se čini da je na fotografijama više modela pušaka iz porodice kalašnjikov, tu je i sklopiva varijanta (AKMS). Čini se da je na fotografiji i sovjetski automats PPSh-41, Thompson i škorpio. Pištolj podsjeća na Makarrov PM. Vide se i spremnici oružja za kalašnjikov, škorpion i nekoliko manjih spremnika koje je teško definirati za koje su točno oružje.

U kući na području Samobora u kojoj stanuje osumnjičeni (78), pretragom obavljenom temeljem naredbe Županijskog suda u Velikoj Gorici, policijski su službenici pronašli i oduzeli: 9 automatskih puški različite marke i kalibra, 2 puške neutvrđenog proizvođača i kalibra, 1 automatski pištolj marke Škorpion sa pripadajućim spremnikom, 2 pištolja različitih marki sa pripadajućim spremnikom, 1 signalni pištolj nepoznatog proizvođača i kalibra, 3 komada zapaljivog pancirnog streljiva, 21 komad osvjetljavajućeg streljiva, 8 komada vježbovnog streljiva za ručni raketni bacač, 1 sporogoreći štapin, 2 spremnika za streljivo za automatski pištolj, 21 spremnik za streljivo za automatske puške, 2 nastavka za izbacivanje tromblonskih mina, 1 zatvarač za repetirajuću pušku, 3401 komad različitog streljiva.

Foto: PU zagrebačka

Također obavljenom pretragom kuće na području otoka Vira koju koristi osumnjičeni, policijski službenici su pronašli i oduzeli: 101 komad različitog streljiva.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičen je predan pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu.