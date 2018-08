"Thompson treba dobiti sve kazne jer to namjerno radi"

Hrvatski zastupnik u Europarlamentu Ivan Jakovčić za N1 je komentirao Thompsonovo ponovno korištenje spornog pozdrava prije nekoliko dana u Glini i savjetovao kako regulirati takvo ponašanje.

- Trebamo napraviti isto ono što je napravila Njemačka - jednostavno donijeti zakone koji zabranjuju sve što ima veze s ustaštvom. Ako želimo imati sretnu državu, neka Thompson i pojedinci budu nesretni, mi s ustaštvom moramo raščistiti stvari. Veliko je zlo to što radi Thompson, što ljudi svjesno manipuliraju. Razumijem da Thompson želi zaraditi lovu, ali to je sramotno - kazao je Jakovčić, a činjenicu da Thompson nije zaradio nijednu prijavu za koncert u Glini komentirao je riječima:

- Skandalozno, to je pokazatelj da pravna država ne funkcionira. On treba dobiti sve moguće kazne jer on to namjerno radi. Oni žele mlade pretvoriti u neke neoustaše i to je opasnost za naše društvo. Thompsonu mogu samo poručiti: nisi pjevao u Areni, bogami niti nećeš pjevati - zaključio je svoje gostovanje na N1.