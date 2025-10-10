Obavijesti

News

Komentari 1
REAGIRALI NA FACEBOOKU

Thompsonov tim nakon prijave: 'Hrvatski čovjek je živ i uvijek će biti za svoj dom spreman'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Thompsonov tim nakon prijave: 'Hrvatski čovjek je živ i uvijek će biti za svoj dom spreman'
Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Prijava se odnosi na Perkovićevo izvođenje ustaškog pozdrava “Za dom spremni” na koncertima održanima 5. srpnja 2025. na zagrebačkom Hipodromu i 4. kolovoza u Sinju.

Oglasili su se sa službene Facebook stranice Marka Perkovića Thompsona u vezi prekršajne prijave protiv njega.

- Jugoslavija je mrtva, rekao je Thompson na koncertu u Sinju. Očito kod nekih duh komunizma još živi, a prijava, ‘partija mi sudi’, je besmislena iz samopromocije i nostalgije za nikad neprežaljenom Jugoslavijom - Hrvatski čovjek je živ i uvijek će biti za svoj dom spreman! - napisali su. Uz status su objavili Thompsonovu pjesmu 'Ravnoteža'.

Podsjetimo, Antifašistička liga Hrvatske, Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću i braniteljska udruga VeDRA - Veterani Domovinskog rata i antifašisti, uz podršku troje građana koji su preživjeli ustaške i nacističke zločine, podnijeli su Ministarstvu unutarnjih poslova prekršajnu prijavu protiv Marka Perkovića, piše Index.

Prijava se odnosi na Perkovićevo izvođenje ustaškog pozdrava “Za dom spremni” na koncertima održanima 5. srpnja 2025. na zagrebačkom Hipodromu i 4. kolovoza u Sinju.

Podnositelji smatraju da je time počinio produljeni prekršaj protiv javnog reda i mira, jer se radi o uzvikivanju simbola suprotnog Ustavu i vrijednostima antifašizma na kojima počiva Republika Hrvatska.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ljubavno pismo iz 1986. našli na Mostu slobode, sada traže vlasnicu: 'Malo moje, volim te'
ZAGREBAČKI LJUBAVNI MISTERIJ

Ljubavno pismo iz 1986. našli na Mostu slobode, sada traže vlasnicu: 'Malo moje, volim te'

Mlada je Zagrepčanka pismo iz srpnja 1986., koje je vojnik poslao svojoj dragoj, mladoj studentici, pronašla putem na posao. Voljela bi da se toj gospođi, ili gospodinu, pismo vrati, čeka ih...
Preživjeli planinari: Obitelji žele da svima kažemo kako se to točno dogodilo. Ljute nas laži
DETALJI TRAGEDIJE

Preživjeli planinari: Obitelji žele da svima kažemo kako se to točno dogodilo. Ljute nas laži

Pomoć im je stigla za četiri sata i dvije minute. Nisu mogli doći helikopterom zbog lošeg vrimena, samo pješke. Vidljivost je bila nikakva...
Detalji sumnjive nabave u OB Varaždin: Namještaj koštao više od čak pet uređaja zajedno!
EPPO U VARAŽDINU

Detalji sumnjive nabave u OB Varaždin: Namještaj koštao više od čak pet uređaja zajedno!

Denis Kršek tvrdi da županu Stričaku nije dao mito i da u natječajima nema ništa sumnjivo. No specifikacije natječaja za, primjerice, lampe su dovoljno detaljne da odgovaraju samo onima koje on prodaje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025