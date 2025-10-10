Thompsonov tim nakon prijave: 'Hrvatski čovjek je živ i uvijek će biti za svoj dom spreman'

Oglasili su se sa službene Facebook stranice Marka Perkovića Thompsona u vezi prekršajne prijave protiv njega.

- Jugoslavija je mrtva, rekao je Thompson na koncertu u Sinju. Očito kod nekih duh komunizma još živi, a prijava, ‘partija mi sudi’, je besmislena iz samopromocije i nostalgije za nikad neprežaljenom Jugoslavijom - Hrvatski čovjek je živ i uvijek će biti za svoj dom spreman! - napisali su. Uz status su objavili Thompsonovu pjesmu 'Ravnoteža'.

Podsjetimo, Antifašistička liga Hrvatske, Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću i braniteljska udruga VeDRA - Veterani Domovinskog rata i antifašisti, uz podršku troje građana koji su preživjeli ustaške i nacističke zločine, podnijeli su Ministarstvu unutarnjih poslova prekršajnu prijavu protiv Marka Perkovića, piše Index.

Prijava se odnosi na Perkovićevo izvođenje ustaškog pozdrava “Za dom spremni” na koncertima održanima 5. srpnja 2025. na zagrebačkom Hipodromu i 4. kolovoza u Sinju.

Podnositelji smatraju da je time počinio produljeni prekršaj protiv javnog reda i mira, jer se radi o uzvikivanju simbola suprotnog Ustavu i vrijednostima antifašizma na kojima počiva Republika Hrvatska.