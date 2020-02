'Ti si Kordunaš, četničko govno a takve kao ti, ja sam klao...'

Zbog kaznenog djela prijetnje iz mržnje zbog nacionalnog porijekla te kaznenog djela nezakonitog držanja oružja Marijan (62) s čazmanskog područja pravomoćno je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od godine dana, s uvjetom na četiri godine zbog dva kaznena djela.

On je na suđenju priznao krivicu, te se odrekao prava žalbe. Priznao je da je susjedu 7. rujna prošle godine oko 17 sati s ciljem da ga ustraši, te iz mržnje zbog nacionalnog porijekla rekao „'da je četničko govno, da zašto ga prijavljuje policiji, da je Kordunaš, da je on takve Srbe kao on klao, da zašto je došao ovdje, da će ga skratiti za glavu'.

Nakon toga ga je s obje ruke odgurnuo te rekao da će mu minirati kuću, da su mu već zbog toga uzeli pušku i municiju. Rekao mu je i da još uvijek ima oružja i dovoljno dinamita da mu minira cijelu kuću. Nakon toga susjed V. M. počeo je strahovati za vlastiti život i sigurnost.

U kući su pronašli oružje

Pretragom kuće dan kasnije kod njega je pronađena improvizirana cijev vatrenog oružja dužine 40 cm promjera 16 mm s dijelom mehanizma za preklapanje, ručno izrađeni mehanizam za okidanje vatrenog oružja, dio mehanizma s improviziranom udarnom iglom vatrenog oružja, improvizirani rukohvat mehanizma za okidanje ručne izrade vatrenog oružja, četiri komada puščanog streljiva

nepoznate marke i kalibra i jedan komad vježbovnog streljiva s natpisom PPU 1966.

Oružje i streljivo su mu istog dana, 8. rujna prošle godine oduzeti.

'Žao mi je, bio sam pijan'

Tijekom obrane na sudu je izjavio kako mu je žao zbog počinjenja kaznenih djela te obećao da se to neće ponoviti. Tvrdio je da je sve to napravio pod utjecajem alkohola, ali da je prestao piti nakon početka kaznenog postupka. Živi sam od socijalne pomoći koja iznosi 800 kn. Navodi da ima niz zdravstvenih tegoba, s kičmom i zglobovima.

Javio se na liječenje od alkohola i trebao bi ići dva puta mjesečno na ambulantne preglede no to mu je malo problem zbog financija i putovanja, a uspio je prestati s piti alkohol. Već je ranije kažnjavan prekršajno i kazneno. Sud ga je oslobodio plaćanja troškova postupka.