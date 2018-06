Tijela trojice mladića našli na tračnicama: Nema objašnjenja

U naletu vlaka u Velikoj Britaniji, na sjecištu koje je među grafiterima omiljena lokacija za crtanje grafita, jutros su poginula trojica mladića.

Pokraj njihovih tijela pronađene su limenke s bojama u spreju.

Policija istražuje 'neobjašnjivu' smrt trojice mladića i pokušavaju ustanoviti zašto su se nalazili na tračnicama upravo u sekundama koje su prethodile pogibiji.

