Radoje R. (31) koji je optužen da je u veljači prošle godine dao drogu 16-godišnjakinji i ugušio je jastukom, a zatim umotao njeno tijelo u tepih i bacio ga u podrum susjedne zgrade u novozagrebačkom naselju Sopot, u petak je na Županijskom sudu u Velikoj Gorici rekao kako nije kriv i da je nije usmrtio. Poručio mu je da mu je žao što je mrtva i ispričao se njezinim roditeljima, no negirao je da joj je dao drogu.

- Tijekom boravka u zatvoru sam saznao da je te večeri moj polubrat došao do stana i ubrizgao joj moju terapiju heptanona u ruku. I to je uzrok smrti, jer ja kad sam stavljao njezino tijelo u tepih, nije imala drugih ozljeda osim podlijeva na zapešću - rekao je Radoje, javlja Jutarnji list.

Obranu je iznosio skoro dva sata, a zanimljiva je činjenica da je večer ubojstva i dan kasnije, kada je pronađeno tijelo, rekonstruirao tako da si je "pripisao" više sati i dnevnih aktivnosti nego što je to moguće.

Opisujući djevojku, rekao je kako mu se isprva činilo da ima između 20 i 25 godina. Poručio je da bi se drugačije postavio i tražio broj roditelja da je znao da je dijete. Par dana prije nego što je umrla, rekla mu je koliko ima godina. Svom polubratu je rekao da pripazi na drogu koju su imali u stanu, kako djevojka ne bi konzumirala. Ispričao je da su djevojka i njegov polubrat bili u vezi i znali se porječkati. Smetao mu je njegov način ponašanja.

Na pitanje sutkinje je li djevojka koristila drogu i njegovu terapiju, rekao je da je metadon koristio samo on, u kupaonici i najčešće intravenozno. Držao ju je u ormariću i pod ključem u vitrini u sobi. No, ispričao mu je i da mu se kobnog dana prvi put dogodilo da je dvije bočice terapije zaboravio na stolu.

Što se djevojke tiče, Radoje je na sudu rekao kako je konzumirala "dosta velike količine" droge.

Ispričao je i da je polubrata istjerao iz stana i tih dana nisu bili u kontaktu, no da je on znao da je djevojka u stanu i mogao je doći "kad je htio".

Na kraju je opisao posljednje sate maloljetnice i kobni dan. Rekao je kako je popio veliku količinu Normabela, uzeo terapiju i pušio marihuanu. Išao je do ljekarne u Siget po terapiju i jednu dozu uzeo pred medicinskom sestrom. Tamo je uzeo i Normabele i popio pet, šest tableta. Bio je, kako kaže, uzrujan jer je doznao da mu majka mora na operaciju. Vrata stana mu je otvorila maloljetnica, a zatim je spavao do sutradan u 13 sati. Kada je izašao iz sobe, ispričao je, vidio je da djevojka još spava, ali da to nije bilo neobično jer je voljela dugo spavati.

Zatim je, ispričao je, otišao do pekare po nešto za jesti. Po povratku u stan ga je dočekao zapišan pod pa je viknuo djevojci da prošeta psa. Još jednom joj je to ponovio prije nego što se otišao istuširati. Na kraju je, kaže, otvorio vrata sobe.

'Bila je hladna'

- Bila je hladna. Pokušao sam joj pružiti prvu pomoć dajući joj umjetno disanje. Masirao sam joj srce i primijetio da joj desna ruka visi uz krevet, špricu i iglu na podu - rekao je i dodao kako ga je uhvatila panika. Oko ponoći je izašao prošetati i vidio kraj jedne zgrade otvorena limena vrata i podrum, vratio se po djevojku i umotao njeno tijelo u tepih koji je našao na stubištu zgrade.

Sutkinja ga je upozorila da po njegovom ispada da je tijelo pronađeno 16. veljače, a ne 15., pa se ispričao da je pobrkao datume. Na upit sutkinje je li pomislio zvati Hitnu pomoć i kako objašnjava da je vještak utvrdio da je maloljetnica umrla od gušenja jastukom, rekao je da je htio zvati Hitnu i policiju, ali da ga je bilo strah.

Za vještačenje kaže da nije točno i okrivljava svog polubrata za kojeg kaže da je "došao u stan ubrizgati joj heptanom". Na pitanje sutkinje zašto bi njegov polubrat nju ubio, rekao je da i on želi saznati istinu.

Vještakinja je utvrdila na maloljetnici i 15 krvnih podljeva na licu koji najvjerojatnije potječu od nekog tupog sredstva, a da na tijelu nije utvrđen ubod igle.

- Ne razumijem kako! Ja iza toga ne stojim! I tukao ju nisam. Mene je panika uhvatila kad sam vidio da je ubrizgala moju terapiju - odgovorio je, javlja Jutarnji list.

Za iduće ročište predviđeni su završni govori tužiteljstva i obrane, a sud će zatražiti i podatak od Doma zdravlja Siget gdje je optuženi išao po terapiju, kako bi se vidjelo govori li istinu oko konzumacije terapije, Normabela i marihuane uoči zločina.