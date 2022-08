Tip u Splitu bio u pritvoru 90 dana jer su mu našli smrvljenu štruklu sa sirom i vitamin C

Gotovo mjesec i pol dana je iza rešetala istražnog zatvora u Bilicama proveo je 39-godišnji A.M. iz Hrvaca, i to zbog, kako su kasnije otkrili, smrvljene štrukle sa sirom i vitamina C.

Antu je 11. srpnja uhitila splitska policija zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te te su inspektori uz kaznenu prijavu ODO-u naveli da su u njegovu stanu koji je koristio u Splitu pretragom pronašli tri PVC smotuljka s ukupno 2,4 grama kokaina, staklenu teglu u kojoj se nalazilo 171,5 grama 'bijele materije izgleda karakterističnog za drogu metamfetamin” te čak 459,6 grama 'bijelo-žute materije izgleda karakterističnog za drogu amfetamin (speed)', koja se nalazila u žutoj vrećici, piše Slobodna Dalmacija.

Preliminarno vještačenje pronađenih tvari pokazalo je da se radi o opojnim drogama te za tužiteljicu ODO-a nije bilo nikakve dvojbe da se radi o osobi, doduše dosad neosuđivanoj, koja je imala kod sebe značajne količine narkotika 'namijenjenih za daljnju prodaju na ilegalnom narkotržištu'.

S obzirom na rezultate, ni za suca istrage splitskoga Županijskog suda nije bilo dileme da se radi o dileru pa ga je poslao u istražni zatvor zbog mogućnosti ponavljanja djela. Ante je u svojoj obrani pokušao uvjeriti policijske istražitelje, tužiteljicu i suca da je istina jedino da je od droge imao kokain i da je to bilo za njegovu osobnu uporabu.

Obustavili istragu

Tvrdnju da je u staklenci bila raspadnuta štrukla sa sirom otprije dva mjeseca na koju je zaboravio u hladnjaku te da se u vrećici nalazio vitamin C koji je nabavio za svoju baku dok je ona bila bolesna od korone, dočekana je s podsmijehom. Međutim, 45 dana poslije istražitelje je šokirala činjenica da se Antina obrana pokazala istinitom. Nije preostalo ništa drugo nego da mu se ukine istraži zatvor.

Naime, pronađena “droga” poslana je tijekom istrage na vještačenje u MUP-ov Centar za vještačenja “Ivan Vučetić” te je utvrđeno da je od Ante oduzeto ukupno 1,79 grama kokaina u tri smotuljka.

Toksikološko vještačenje pokazalo je da u staklenci u kojoj se, po njegovoj priči, nalazila raspadnuta štrukla 'nije utvrđena prisutnost droga ni psihotropnih tvari', a u vrećici u kojoj se navodno nalazio 'speed' utvrđeno je da se doista radi o askorbinskoj kiselini, odnosno o vitaminu C.

Slijedom ovakvih rezultata, ODO-u nije preostalo drugo nego obustaviti istragu zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, posebice zato jer je kokain pronađen u vrlo maloj količini, a nije ni zamijećen ni uhvaćen u nuđenju ili prodaji droge drugim konzumentima, nego je to bilo, kako je odmah sam i priznao, za njegovu osobnu uporabu.

Iz splitske policije su za Slobodnu Dalmaciju pojasnili kako su na intervenciju u Antin stan išli zbog dojave da muškarac u Vinogradskoj ulici u Splitu oštećuje vozilo.

- Policijski službenici su 39-godišnjeg muškarca pronašli u oštećenom vozilu. U sklopu istraživanja, tijekom pretrage stana koja je obavljena temeljem naredbe Općinskog prekršajnog suda u Splitu pronađena su 3 paketića s drogom kokain, ukupno 2,4 grama, staklena tegla sa sadržajem bijele materije, te pvc vrećica sa sadržajem bijelo žute materije. Obavljena su preliminarna testiranja koja su u sva tri slučaja bila pozitivna. Pronađene tvari su poslane na vještačenje u nadležni centar i utvrđeno je kako je pronađen kokain, dok je za ostale pronađene tvari utvrđeno kako se ne radi o drogama. Ne možemo sa sigurnošću reći radi čega je do ovoga došlo, ali postoje realne mogućnosti ili da su testovi bili neispravni ili da se u posudi, odnosno vrećici ranije nalazila droga na čije ostatke je test reagirao - pojasnili su iz policije.

