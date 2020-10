Tisuće kuna su mu uzeli: Tražio brzi kredit pa ostao bez novca

Muškarac je putem društvene mreže pronašao osobu s područja Bosne i Hercegovine koja nudi brze kredite te je dogovorio kredit od 25 tisuća eura

<p>Porečka je policija zaprimila prijavu 68-godišnjaka da je prevaren za nekoliko desetaka tisuća kuna. Naime, muškarac je putem društvene mreže pronašao osobu s područja Bosne i Hercegovine koja nudi brze kredite te je dogovorio kredit od 25 tisuća eura, no potom je od njega odustao. </p><p>Osoba ga je nakon toga kontaktirala da je novac u banci te da mu mora uplatiti troškove prijenosa novca od nekoliko tisuća kuna. Oštećeni je uplatio novac 28. rujna, no osoba ga je tada tražila da uplati još par tisuća kuna za troškove banke te je 68-godišnjak i to uplatio. Nakon toga ga je osoba tražila da uplati još nekoliko tisuća kuna koje navodno traži djelatnica banke za proviziju kako bi mu se isplatio novac te je muškarac uplatio i taj iznos.</p><p><br/> <br/> Kada ga je 1. listopada osoba ponovno kontaktirala i tražila više tisuća kuna za kamate, zaprijetila mu je da će poslati osobe s kojima će imati neugodnosti ukoliko ne uplati novac, a kako su mu prijetnje upućivane i ranije tijekom kontakata, 68-godišnjak je odlučio događaj prijaviti policiji, koja sada utvrđuju sve okolnosti događaja i tragaju za počiniteljem. </p><p>Stoga se ponovno upozorava građane da budu oprezni u komunikaciji putem društvenih mreža, te da ne posuđuju niti ne uplaćuju novac od nepoznatih osoba jer postoji mogućnost da će postati žrtve kaznenih djela.</p>