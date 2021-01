Slijed doga\u0111aja:\u00a0

21.14 Mike Pence odveden je na tajnu lokaciju iz sigurnosnih razloga.

21.11 Dio prosvjednika u zgradu je u\u0161ao preko skele. Razbili su prozore.\u00a0

21.05\u00a0Policija unutar zgrade izmi\u010de pred razjarenim prosvjednicima.

21.02 Na dru\u0161tvenim mre\u017eama kolaju brojne snimke\u00a0prosvjednika na kojima upadaju u zgradu Kongresa. Razvalili su vrata.

20.58 Trumpovi prista\u0161e su u zgradi, uzvikuju kako je Trump pokraden na izborima

20.51\u00a0Zajedni\u010dka sjednica domova Kongresa je prekinuta nakon \u0161to su prosvjednici provalili u zgradu.

20.45\u00a0Gradona\u010delnik Washingtona najavio je policijski sat u cijelom gradu. Na snagu \u0107e stupiti u 18 sati po lokalnom vremenu.\u00a0

20.39\u00a0Na Twitteru je Trump pozvao na mir nakon \u0161to su se prosvjednici sukobili s policijom.\u00a0

20.34 Donald Trump napisao je na Twitteru da Mike Pence nije imao hrabrosti napraviti \u0161to je trebao kako bi spasio dr\u017eavu i ustav.\u00a0

20.27\u00a0 Ameri\u010dki Kapitol je zatvoren zbog napete situacije s prosvjednicima dok zastupnici Kongresa odr\u017eavaju sjednicu na kojoj trebaju potvrditi Bidenovu pobjedu, prenosi CNN u srijedu nave\u010der.\u00a0

Djelatnik CNN-a poku\u0161ao je napustiti zgradu Kapitola, u kojoj se trenutno odr\u017eava sjednica Kongresa na kojoj bi trebala biti potvr\u0111ena pobjeda Joea Bidena na ameri\u010dkim predsjedni\u010dkim izborima, ali nije mogao jer je policija rekla da je zgrada u 'lockdownu', \u0161to zna\u010di da nitko ne mo\u017ee iza\u0107i niti u\u0107i.

Prista\u0161e ameri\u010dkog predsjednika Donalda Trumpa sukobile su se s policijom kod zgrade Kapitola, javlja Reuters.

Trump se obratio prosvjednicima\u00a0

Trump, gubitnik izbora, obratio se prosvjednicima\u00a0u Ellipseu, parku kraj\u00a0Bijele ku\u0107e koju \u0107e Biden preuzeti za dva tjedna istaknuv\u0161i da\u00a0\"nikada\" ne\u0107e priznati poraz.

\"Nikada ne\u0107emo odustati. Nikada ne\u0107emo priznati\" poraz, rekao je Trump na skupu svojim prista\u0161ama ispred Bijele ku\u0107e.

\"Pobijedili smo na tim izborima i to uvjerljivo\", ustvrdio je.

Njegov sin Eric zagrijao je mno\u0161tvo, koje je mahalo zastavama, neutemeljenim teorijama urota.\u00a0

\"Ima li ijedne osobe koja zaista misli da je Joe Biden dobio izbore?\", pitao se Eric, a prosvjednici su vikali\u00a0\"Ne\".\u00a0

Sve savezne dr\u017eave potvrdile su da je demokrat Biden pobjednika izbora\u00a0s 306 glasova elektora i\u00a0propali su Trumpovi poku\u0161aji osporavanja njegove pobjede na sudovima diljem zemlje. Biden je dobio\u00a0i sedam milijuna glasova gra\u0111ana vi\u0161e, ali Trump odbija\u00a0priznati rezultate izbora.

\"Mogu lagati, mogu varati, mogu krasti. Moj otac je pokrenuo pokret i ovaj pokret nikad, ba\u0161 nikad ne\u0107e umrijeti\", rekao je Eric.

U podru\u010dju je mobilizirano\u00a03750 policajaca i vi\u0161e od 300 pripadnika Nacionalne garde, naveli su\u00a0\u0161ef policije u Washingtonu Robert Contee i drugi du\u017enosnici.\u00a0

Trumpovi prista\u0161e poku\u0161ali su se u utorak nave\u010der pribli\u017eiti Trgu Black Lives Matter u Washingtonu, a zaustavila ih je policija koja je koristila suzavce i pendreke da ih rastjera.

Potvrda Bidenove pobjede\u00a0

Kongres u srijedu treba potvrditi Bidenovu pobjedu. Mnogi Trumpovi republikanci obe\u0107ali su da \u0107e nastojati oduljiti proceduru iza pono\u0107i, ali vjerojatno ne\u0107e uspjeti.\u00a0

Usprkos sve ve\u0107em pritisku ameri\u010dkog predsjednika Donalda Trumpa da mu pomogne preokrenuti izborni poraz, potpredsjednik Mike Pence planira se dr\u017eati svojih ceremonijalnih du\u017enosti na sjednici Kongresa u srijedu, rekli su savjetnici.

\"Potpredsjednik ima mo\u0107 odbiti prijevarom izabrane elektore\", napisao je Trump na Twitteru\u00a0u utorak.\u00a0

No, potpredsjednik, odan poru\u010dnik tijekom \u010detiri godine Trumpovog \u010desto kaoti\u010dnog predsjedni\u0161tva, ne planira to u\u010diniti te je rekao Trumpu da nema ovlasti da to u\u010dini, dodali su savjetnici.

Dr\u017eave kre\u0107u\u00a0po abecednom redu i verificiraju se njihovi elektori. Prva na redu je Alabama. O\u010dekuje se da \u0107e republikanci poku\u0161ati osporiti rezultate u Arizoni, Michiganu, Wisconsinu, Georgiji, Pennsylvaniji i Nevadi.

Ako netko ulo\u017ei prigovor, zajedni\u010dka sjednica se prekida, a svaki dom o prigovoru raspravlja odvojeno\u00a0najvi\u0161e dva sata. Onda se glasa. I tako dr\u017eava po dr\u017eava. Ako republikanci ospore \u0161est dr\u017eava, kao \u0161to se najavljuje, to zna\u010di da mogu odu\u017eiti proceduru za 12 sati.\u00a0

Ako se svi izazovi prevladaju, kako se predvi\u0111a, o\u010dekuje se da \u0107e Pence kao predsjednik Senata proglasiti Bidena predsjednikom, a senatoricu Kamalu Harris\u00a0potpredsjednicom.\u00a0Pence bi\u00a0trebao \"otvoriti sve potvrde\" u nazo\u010dnosti Zastupni\u010dkog doma i Senata, stoji u ameri\u010dkom Ustavu.\u00a0

Republikanski senator James Inhofe rekao je da bi osporavanje potvrde izbora predstavljalo\u00a0\"kr\u0161enje moje zakletve\". Rob Portman, jo\u0161 jedan republikanski senator, poru\u010dio je da ni nakon dva mjeseca ponovnog prebrojavanja glasova i pravnih postupaka nije prona\u0111eno dovoljno dokaza prijevare i nepravilnosti da bi se promijenili rezultati izbora.