Tjeralica za silovateljem pasa: Belgijska policija sad tvrdi da ne znaju ima li Ivor imunitet

Ivoru Ivaniševiću (46) sude zbog optužbi da je od 2009. do rujna 2015. godine na različitim lokacijama seksualno općio sa svojim psom, ženkom rodezijskog goniča, nanoseći joj bol i patnju. Psihički i fizički zlostavljao je i mužjaka iste pasmine. Sud izbjegava već godinama zbog čega je od travnja prošle godine za njim na snazi međunarodna tjeralica i Europski uhidbeni nalog. Njegova adresa u Belgiji poznata je policiji, no on ipak još uvijek nije uhićen. Zašto, čini se da ne zna ni belgijska policija koja bi ga trebala uhititi.