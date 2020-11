Tjerao oboljelog od karcinoma da za njega prosi te ga tukao ako bi donio manje od 300 kn

A.A. (36) je od veljače 2018. tjerao žrtvu, kojoj je prijetio i tukao je, da prosi ispred trgovačkih centara na području Zagreba i Velike Gorice gdje je znao zaraditi i 1200 kuna na dan. Optužen je za trgovanje ljudima

<p>Kunem se u svoga sina da ću te razbiti i ubiti zbog toga što ne radiš kako treba i ne zarađuješ dovoljno novca, a znaš da sam u velikim problemima, urlao je A.A. (36) 18. rujna 2020. te nakon toga M.Ž. počeo udarati šakama po glavi i tijelu. U jednom trenutku iz ormara je izvadio dužu metalnu šipku s kojom ga je počeo udarati po nogama i u predjelu rebara, zbog čega je ovaj od bolova vikao na sav glas i plakao. Nekoliko dana kasnije žrtva je uspjela pobjeći iz trogodišnjeg pakla i sve prijaviti policiji.</p><p>Tužiteljstvo je A.A., oca osmero maloljetne djece, optužilo za trgovanje ljudima, a njegovu nevjenčanu suprugu M.N. (26) za pomaganje u trgovini ljudima. </p><p>Terete ga da je uočio oštećenog kako prosi na području Rijeke te iskoristio njegovu izrazito tešku financijsku situaciju, u cilju njegova financijskog iskorištavanja i izrabljivanja kao radne snage. Obmanuo ga je i zlouporabio njegov teški položaj te ga nagovorio ga da ode s njim u Zagreb gdje mu je osigurao smještaj. </p><p>- Tijekom 2015. zbog zdravstvenih problema bio sam hospitaliziran u riječkoj bolnici. Utvrdili su da imam epileptičke napade zbog čega su doktori napravili više pretraga i utvrdili da imam tumor na mozgu. Operirali su me i rekli da imam zloćudni tumor koji nisu bili u mogućnosti odstraniti i da mi ne preostaje još puno vremena- rekla je žrtva istražiteljima. Kako je bio razveden svoj stan ostavio je obitelji, a on je otišao u podstanarstvo, te je zbog financijske situacije bio prisiljen pronaći posao. No nitko ga tbog bolesti nije htio zaposliti, pa je, rekla je žrtva tužiteljima, bio prisiljen prositi i tražiti pomoć od prolaznika u Rijeci. </p><p>U takvoj situaciji na njega je naišao A.A. ( čije ime ne objavljujemo zbog zaštite identiteta njegove maloljetne djece). Ponudio mu je da s njim ode u Zagreb, jer tamo može punio više zaraditi te će ga nakon nekoliko dana vratiti u Rijeku. Po dolasku u Zagreb znao je isprositi i do 1200 kuna na dan. Kad je od A.A. zatražio da mu da novac jer se hoće vratiti u Rijeku ovaj mu je grubim glasom rekao da nema nikakvih novaca i da on nigdje ne ide, da će ostati živjeti na toj adresi gdje će ga i prijaviti, te da će nastaviti dalje raditi za njega kao i do tada. Iz velikog straha odlučio je pristati na njegove zahtjeve do prve prilike kada bi se mogao vratiti nazad u Rijeku. Nije imao nikakvih obaveza niti su ga prisiljavali na nekakve kućanske poslove nego je njegova obveza bila jedino da svaki dan od 9 do 14 sati i od 17 do 20 sati prosi ispred trgovačkih centara gdje bi ga odvozio A.A.</p><p>No prvom prilikom kada je isprosio samo 200 kuna okrivljenik ga je, ljut zbog male zarade, izudarao šakama po glavi, optužujući ga da je ostali novac potrošio te mu je tom prilikom rekao da će svaki puta kada isprosi manje od 300 kuna dobivati batine, što se na kraju pokazalo istinom. Kako se fizičko zlostavljanje ponavljalo svaki puta kada je iznos isprošenog novca bio mali, oštećenom je takav način života postao "normalan" i naviknuo se na batine. <br/> <br/> Tijekom ljeta zajedno s M.N., nevjenčanom suprugom okrivljenog, i njihovim djetetom odlazili su na područje Zadra, Splita, Omiša, Makarske, Baške Vode i Dubrovnika gdje su ga ostavljali ispred trgovačkih centara da prosi dok su oni išli na kupanje. Okrivljenik je uvijek iznajmio apartman te bi u svakom od navedenih gradova provodili oko petnaestak dana kojom prilikom bi M.Ž. morao svakodnevno prositi i sve novce davati okrivljeniku koji je njima plaćao smještaj u apartmanu i hranu. I na moru je dobivao batine, jer ga je M.N. cijelo vrijeme dok je prosio uhodila, slikala i snimala s mobitelom te o svemu izvještavala okrivljenika navodeći mu da se zezao s prolaznicima i da nije dovoljno isprosio. </p><p>Kako bi riješio nasilnika tijekom 2019. u dva je navrata samoinicijativno otišao u bolnicu Vrapče na Odjel psihijatrije gdje je lagao da je bolestan , no kroz dan-dva bi bio otpušten, a po izlasku ispred bolnice bi ga dočekali optuženici. Potom su mu dali mobitel na koji se morao javljati kako bi znali gdje je i što radi. </p><p>Osude li A.A., koji je nezaposlen i prima socijalnu pomoć od 2800 i dječji doplatak u visini od 3400 kuna prijeti mu od jedne do 10 godina zatvora.<br/> </p>