Tko bi što iz državne blagajne? DP traži novac za crkve, a Bulj bi gradio bolnicu i školu u Sinju

Na prijedlog rebalansa državnog proračuna te proračuna Hrvatskih voda i Hrvatskih cesta saborski zastupnici podnijeli su ukupno 38 amandmana, od čega sedam zastupnici vladajućeg DP-a. Upravo bi njih, bude li se držala dosadašnje prakse, Vlada mogla prihvatiti i financirati.

Saborski Klub DP-a podnio je šest amandmana, a jedan, kojim od države traži dva milijuna eura za proširenje pristaništa marine u Vukovaru izgradnjom dodatnih 130 vezova, predsjednik stranke Ivan Penava.

DP-ovi zastupnici predlažu da se proračun Ministarstva poljoprivrede poveća za gotovo 13 milijuna eura, pri čemu bi 11,5 milijuna eura preusmjerili iz Ministarstva kulture i medija za povećanje skladišnih kapaciteta za žitarice i uljarice te pomoć sektoru mljekarstva. Dodatnih 1,4 milijuna eura traže za proizvođače proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti ili zemljopisnog podrijetla. Sredstva bi osigurali preraspodjelom sredstava iz Ministarstva zaštite okoliša.

DP traži i šest milijuna eura za nastavak sufinanciranja kupnje vozila sa sedam ili više sjedala za obitelji s četvero i više djece. Traže i pola milijuna eura za franjevački samostan i župu Gospe Sinjske, koja sudjeluje u organizaciji komemoracija kod Husine jame u BiH, te 466.000 eura za obnovu crkve Župe sv. Petra i Pavla u Gvozdu. Ta bi sredstva preusmjerili s proračuna Državnog zavoda za statistiku i Agencije za zaštitu osobnih podataka.

SDP: Zaštita žrtava, obrazovanje i socijalna skrb

Amandamni oporbe, njih 31, okrenuti su ulaganjima u zdravstvo, obrazovanje, studentski standard, socijalnu skrb i lokalnu infrastrukturu.

SDP-ovi zastupnici podnijeli su ih 13, najviše - sedam, Marija Lugarić. Martina Vlašić Iljkić podnijela je tri, Mario Milinković dva, a Arsen Bauk jedan amandman. Ukupno su "teški" gotovo 32 milijuna eura.

Lugarić, među inim, traži da se odustane od smanjenja oko 628.000 eura za stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji. Predlaže i zadržavanje iznosa od oko 53.000 eura za rad Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje, umjesto ukidanja te proračunske stavke, kao i vraćanje 950.269 eura za unapređenje obrazovnog sustava. Njezini ostali amandmani odnose se na razvoj strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, ali i vraćanje 3,94 milijuna eura za program zapošljavanja doktoranada i poslijedoktoranada Hrvatske zaklade za znanost.

Vlašić Iljkić predlaže preusmjeravanje 22,1 milijun eura iz proračuna Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Od toga bi 20.000 eura izdvojila za jačanje kapaciteta DORH-a za slučajeve računalnih prijevara i otuđenja javnog novca, 3,66 milijuna za financijsku održivost domova za starije osobe te 18,38 milijuna eura za jednokratnu potporu obiteljima s djecom.

Milinković traži preraspodjelu milijun eura unutar proračuna Ministarstva obrazovanja za završetak projekata gradnje predškolskih ustanova te povećanje proračuna Hrvatskih voda za tri milijuna eura radi sufinanciranja projekata aglomeracija jedinica lokalne samouprave.

Bauk pak traži 50.000 eura za produljenje državne brzobrodske linije Pučišća – Postira – Omiš – Split do Povalja tijekom studenoga i prosinca 2026. Sredstva bi osigurao smanjenjem stavke Ustavnog suda, obrazlažući to manjim brojem zaposlenih na tom sudu od travnja.

Raspudić: Uvesti organziranu prehranu u sve srednje škole

Mostov Miro Bulj podnio je devet amandmana ukupno vrijednih gotovo 500 milijuna eura. Za strateške projekte u Sinju traži 35 milijuna eura: po 15 milijuna za izgradnju Opće bolnice i Osnovne škole fra Pavla Vučkovića te pet milijuna za dom za starije i nemoćne.

Traži i dodatnih 167 milijuna eura pomoći umirovljenicima, 'ciljajući' da prosječna mirovina dosegne najmanje 60 posto prosječne plaće, te po 100 milijuna eura gradovima i općinama za financiranje dječjih vrtića te za vatrogastvo.

Bulj traži i deset milijuna eura više za Ministarstvo obrane radi ulaganja u vojsku i zaštitu granica, pet milijuna za vodoopskrbu Zelovskog platoa te 30 milijuna eura za izgradnju brze ceste Kukuzovac – Križice.

Nino Raspudić (Drito) podnio je tri amandmana. Traži 500.000 eura kako bi se pokrenulo uvođenja organizirane prehrane u svim srednjim školama, 200.000 eura za razvoj Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj, prvenstveno izgradnju novih studentskih smještajnih kapaciteta, te gotovo 2,3 milijuna eura za poboljšanje studentskog standarda, odnosno besplatan prijevoz za studente u hrvatskim sveučilišnim gradovima.

Klub IDS-a-a traži dva milijuna eura za kompenzaciju provedbe ugovora o koncesiji Bina-Istra, kako bi cestarina kroz tunel Učka bila besplatna za stanovnike Istarske i Primorsko-goranske županije. Predlažu i 200.000 eura za obnovu kompletne dionice županijske ceste i nerazvrstanih cesta na području Općine Oprtalj te 21.500 eura za postavljanje dviju mjernih stanica za praćenje kvalitete zraka oko tvornice cementa Holcim u Koromačnu.

Marijana Puljak (Centar) od države traži sredstva za sanaciju opasne troske u bivšoj tvornici ferolegura u Dugom Ratu te za infrastrukturne objekte na brzoj cesti Split-Omiš.

Zastupnik Ivica Baksa (NPS) traži šest milijuna eura za sufinanciranje već započete dogradnje Gimnazije Josipa Slavenskog u Čakovcu.