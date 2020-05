Tko je bio na Plitvicama za 50 kn, bio je, vraća se stara cijena

Kao što vjerojatno znate i sami, na Plitvička jezera neko se vrijeme moglo ući po nezapamćeno niskih 50 kuna, a ravnatelj Tomislav Kovačević objasnio je kako su uveli dva promotivna tjedna kako bi nacionalni park moglo posjetiti domaće pučanstvo.

- Hrvatska je javnost možda manje upoznata činjenicom da je od 1. studenog pa skroz do 1. ožujka cijena vrlo povoljna. Ona je godinama bila 60 kuna, ove će godine biti 80 kuna, dakle, ponovno prihvatljivo. Tko je jednom vidio Plitvice pod snijegom, taj će se sigurno ponovno vratiti, rekao je Kovačević u razgovoru za HRT te pojasnio da će se cijena karte s trenutnih 50 prvo dići na 90, a onda i na 200 kuna.



Kovačević je rekao da su ove godine dobro startali na početku, ali se zbog situacije s korona virusom dogodila stanka. Međutim, zadovoljan je trendom nakon 11. svibnja.



- Gotovo da mogu reći da je sezona počela na Plitvičkim jezerima, bez obzira na to što imamo promotivno proljeće. Svaki dan imamo 5000 i više posjetitelja, a to je ograničen broj, 50 posto od onoga što mi inače primamo, rekao je Kovačević.



Kovačević je naveo da je zbog zaštite na Plitvicama uvedeno jednosmjerno kretanje i nema više vožnje brodom na dugačkoj relaciji, a isključena je i vožnja vlakom.