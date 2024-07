Tko je Kamala Harris? Bidena je kritizirala, a Trump tvrdi da je luda: 'Samouvjerena sam žena'

Ako Kamala Harris nekome duguje svoje mjesto u povijesti, onda je to svakako dvadesetšestogodišnja useljenica iz Indije koja ju je ujesen 1964. rodila u Bolnici Kaiser u kalifornijskom Oaklandu. Možda i nije bilo slučajno da se rodila samo dva tjedna prije Izbornoga dana, i da se to dogodilo u Kaliforniji. Bile su to godina i država koje su poput savršena inkubatora omogućile djevojčici da odraste, dokazujući kako društveni napredak i politika bez suzdržavanja idu ruku pod ruku.

Napisao je to Dan Morain, nekoć novinar Los Angeles Timesa i reporter L.A. Herald-Examinera, a potom glasnogovornik kalifornijskog Vrhovnog suda i Tužiteljstva (gdje je i upoznao Kamalu Harris) i autor knjigu "Na Kamalin način".

No tko je zapravo potpredsjednica SAD-a i glavni favorit Demokratske stranke za predsjednicu SAD-a, koja bi trebala na megdan Donaldu Trumpu?

Kamala Harris (59) rođena je i odrasla u Oaklandu u Kaliforniji od oca Donalda Harrisa s Jamajke i majke Indijke Shyamale Gopalan. Njezini roditelji, oboje imigranti, bili su vrlo cijenjeni u svojim područjima - majka kao znanstvenica koja se bavila rakom dojke, a otac profesor ekonomije. Razveli su se kad je ona imala sedam godina i odgajala ju je sa sestrom Mayom njihova majka u Berkeleyu.

Kamala i njena sestra Maya odrastale su u kući ispunjenoj glazbom američkih crnačkih umjetnika. Njena je majka voljela pjevati uz gospel Arethe Franklin, dok je njezin otac, ljubitelj jazza koji je predavao ekonomiju na sveučilištu Stanford, rado puštao Theloniousa Monka i Johna Coltranea na gramofonu.

- Moja je majka vrlo dobro shvatila da odgaja dvije crne kćeri. Znala je da će njezina druga domovina Mayu i mene smatrati crnkinjama i bila je odlučna pobrinuti se da odrastamo kao samouvjerene crne žene - izjavila je svojedobno Kamala.

Harris je rekla da su je roditelji vodili na prosvjede za građanska prava dok je bila "u kolicima", što je povećalo njezino zanimanje za pravo. Diplomirala je na Sveučilištu Howard i Pravnom koledžu Sveučilišta Kalifornije Hastings. Pravničku karijeru započela je kao zamjenica okružnog tužitelja između 1990. i 1998., specijaliziravši se za procesuiranje slučajeva seksualnog napada na djecu, ali i radeći na slučajevima ubojstava i pljački.

Godine 1998. Harris imenovana je glavnom odvjetnicom za kazneno pravo u Uredu okružnog tužitelja San Francisca prije nego što je postala voditeljica Odjela tužitelja grada San Francisca za obitelj i djecu. Postala je prva žena okružni tužitelj u San Franciscu 2004.

Godine 2016. pobijedila je u utrci za američki Senat u Kaliforniji, pobijedivši kolegicu demokratkinju Lorettu Sanchez koja je imala 20 godina iskustva u Kongresu. Ovdje je izgradila reputaciju svojim radom kao tužiteljica i pridobila nacionalnu pozornost tijekom svog forenzičkog ispitivanja dužnosnika Trumpove administracije, uključujući Jeffa Sessionsa, a potom kandidata za Vrhovni sud Bretta Kavanaugha.

Postala je istaknuta političarka u trenutku kada je pokrenula kampanju za demokratsku predsjedničku nominaciju u siječnju 2019., idući sa sloganom "Kamala Harris za ljude". Demokrati su je vidjeli kao obećavajućeg kandidata za svrgavanje predsjedničkog položaja Donalda Trumpa na izborima 2020., Harris na kraju je odustala od utrke u prosincu 2019., okrivivši za to nedostatak financija.

Harris je kao kandidatkinja iznijela neke od najoštrijih kritika Bidena u debatama na nacionalnoj televiziji. Harris je optužila Bidena da se protivio politici razvoženja crne djece školskim autobusima u većinom bijele škole 1970-ih. Rekla je i da je Biden dio starog, gardijskog političkog establišmenta, koji nije predstavljao Demokratsku stranku.

No ubrzo u kolovozu 2021. Biden ju je imenovao za njegovu kandidatkinju za potpredsjednicu. Kad su pobijedili na izborima postala prva žena koja je služila kao potpredsjednica, ali i prva crna osoba i južnoazijskog podrijetla koja je bila na tako visokoj funkciji. Harris se u svom mandatu zalagala za prava na pobačaj i bila je snažno usredotočena na rješavanje imigrantske krize na američko-meksičkoj granici.

Unatoč lijevim sklonostima prema pitanjima kao što su homoseksualni brakovi i smrtna kazna, suočavala se s učestalim napadima da nije dovoljno progresivna za neke demokratske birače.

Harris se 2014., u vrijeme dok je bila senatorica, udala za odvjetnika Douga Emhoffa i postala maćeha njegovo dvoje djece. A kako bi slijedila svoje indijsko i njegovo židovsko podrijetlo stavila je cvjetni vijenac svome suprugu oko vrata, a potom nagazila na čašu.

- Kada smo se Doug i ja vjenčali, Cole, Ella i ja složili smo se da nam se ne sviđa izraz 'maćeha'. Umjesto toga smislili su naziv 'Momala' - rekla je Harris.

Hoče li Kamala Harris zaista biti kandidatkinja Demokrata za Bijelu kuću, odlučit će stranka na konvenciji u kolovozu gdje će delegati stranke glasati za svoje kandidate.