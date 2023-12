Tko je Mađar koji je pisao 'Jurici i Davoru'? Štern: 'Uvijek ima ljudi koji dođu do informacija'

To vam je bila prijateljska gesta poznanika iz energetskog sektora. On je moj dugogodišnji prijatelj, a upoznao sam ga i s Juricom Lovrinčevićem i on je redovno slao mailove s informacijama iz energetike vezanim za Hrvatsku, upoznavao nas je i što objavljuju njihovi mediji jer ne znamo mađarski. Jurica i Davor kojima se obraća sam ja i Lovrinčević, a nije mail išao ministru Davoru Filipoviću - kaže nam to Davor Štern, energetski konzultant i bivši predsjednik nadzornog odbora Ine.

Radi se o mailu koji kola zajedno s porukama koje je Marin Vlahović razmjenjivao s Lovrinčevićem, ali i Nikolom Grmojom iz Mosta. Ali na njemu se ne vidi pošiljatelj i primatelj, nego samo njegov sadržaj i da je naslovljen na Juricu i Davora. Poslan je prije nego je u lipnju mađarski regulator MEKH odrezao kaznu Prvom plinarskom društvu Pavla Vujnovca i u njemu se navodi da će do kazne doći i da će ona biti takva da će PPD biti uništen. Koristi se riječ: kaputt. PPD je inače dobio kaznu od 1,35 milijuna eura zbog manipulacije tržištem i na nju su se žalili. Mail je poslan 5. lipnja, a odluka regulatora je objavljena 7. lipnja.

Taj mail proširen je neslužbenim kanalima, i mi smo objavili njegov sadržaj, a sugovornicima iz domaćih energetskih krugova, ali i dijela politike je poslužio kao jedan od dokaza da su bivši ministar gospodarstva Filipović i njegov savjetnik Lovrinčević radili u mađarskim interesima jer su obaviješteni iz Mađarske o kazni PPD-u i prije nego je donesena i objavljena. Kako je PPD zakupio kapacitete LNG terminala, izgurao mađarske trgovce plinom, smatraju da je zbog toga kažnjen PPD, a da su s Mađari imali vezu u domaćem ministarstvu. Regulatora koji ih je kaznio vodi žena koja je nekada radila u MVM-u, mađarskom trgovcu koji posluje i u Hrvatskoj i kojeg je PPD izgurao iz budućeg zakupa LNG-a. Kao dokaz im služi i daljnja korespondencija Lovrinčevića s Vlahovićem i posredno s Mostom u kojoj je cilj napada Vlada i PPD. Također, po ostalim porukama, vidi se da je informacija o kazni od Lovrinčevića dalje plasirana preko posrednika u javnost.

Lovrinčević objavio mail

Jurica Lovrinčević je objavio i cijeli mail i potvrdio njegovu autentičnost. U tom se vidi da da je pošiljatelj Jozseph Balogh, a primatelji on i Davor Štern. Balogh je koristio službeni mail tvrtke Axpo koja je i trgovac strujom, plinom, ulaže u obnovljive izvore i ima preko šest tisuća zaposlenih. Središte tvrtke je u Švicarskoj, gdje svoju tvrtku koja se također bavi trgovinom plinom ima i PPD: Lovrinčević je objavio i da je kroz plasiranje tog maila pokušana manipulacija, a naslovio je svoju objavu "Propagandni Pothvat Dezinformiranja". U svojoj objavi je poručio i da je napad dugo spreman i da manipulacija mailom ima cilj "zaštiti ogromni privatni interes na štetu Hrvatske"

- To je jedna benigna i legitimna informacija. Svatko u energetskom sektoru želi imati mrežu ljudi i znati što se događa. Kolega radi u velikom traderu - kaže nam Štern.

PPD: Mail će postati dio naše žalbe

Na pitanje da je ipak stigao mail prije nego je izrečena kazna, Štern kaže da ne zna sve te datume.

- Ali na tržištu uvijek postoje glasine i oni koji su vrsni u svom poslu mogu doći do informacija. Ja definitivno niti bih pomagao Mađarima, niti bio na njihovoj strani, a niti oni meni. Moj mandat u Ini je pokvario moj odnos i s MOL-om i Mađarskom - kaže Štern.

No, o mailu su se oglasili i iz PPD-a i oni ne smatraju da je sve benigno. Ističu da je Lovrinčević objavio mail u kojem je Balogh pisao dva dana prije objavljene odluke o kazni, a da se radi o zaposleniku konkurentske tvrtke.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Od objave kazne mađarskog regulatora u lipnju ove godine i prvog očitovanja o kazni, PPD tvrdi da nema govora o manipuliranju tržištem već o odabiru najjeftinijeg transportnog pravca između dviju zemalja Europske unije. Ističemo kako se PPD žalio na odluku regulatora, ali i dosad nezabilježenu visinu kazne. Danas objavljeni mail postat će dijelom pravnog spisa u žalbi PPD-a, pogotovo jer se čini kako su naši konkurenti u Mađarskoj s kaznom koja nam se izriče bili upoznati prije njezine objave.

Vezano na odluku MEKH-a u javni su se prostor plasirale zlonamjerne teze koje su povezivale PPD s ruskim interesima u Mađarskoj, što je apsurdno budući da PPD ne preuzima Gazpromov plin od studenog 2022. godine dok je ruski plin i dalje prisutan na mađarskom tržištu. PPD gotovo 80 posto prihoda ostvaruje u inozemstvu, među ostalim i u Mađarskoj koja nam ostaje važno tržište u kojem imamo vjerne kupce te želju za daljnjim rastom poslovanja - napisali su u priopćenju tvrtke Pavla Vujnovca.

Poruke i mailovi su drugi krak afere zbog koje je premijer Andrej Plenković smijenio i Filipovića i njegova savjetnika Lovrinčevića. Uz to, Nacional je prvi objavio i transkripte tajno snimljenih razgovora u kojima Lovrinčević nudi novac javnih tvrtki i fondova lokalnoj televiziji Mreža Tv. Sve je snimio jedan od suradnika te televizije, Marin Vlahović. Autentičnost snimki i transkripata nije opovrgnuta, a Lovrinčević je samo opovrgnuo da je tražio novac i za sebe nakon isplata. No, na snimkama se čuje kako Lovrinčević govori da je jedan od uvjeta da kad novac jednom dobiju, onda ga s televizije trebaju podijeliti "s nama". Iz Nezavisne televizije koja je vlasnik Mreže Tv su danas opovrgnuli da su dobivali novac na taj način, te da su bilo što isplaćivali povratno.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Inače, Lovrinčevića, političkog tajnika Domovinskog Pokreta Marija Radića i vlasnika PPD-a povezuje suvlasništvo nad tvrtkom Pevex. Radić i Vujnovac nastupaju zajednički, a Lovrinčević je na suprotnoj strani. Mario Radić u svojim javnim istupima također je govorio o povezanosti ministarstva s Mađarima, te je iznio i poruke koje je Vlahović razmjenjivao s Grmojom i Lovrinčevićem.