Tko je Putinov kum 'Izdajnik'? Ukrajinci mu oduzeli naftovod, Hrvati zarobili jahtu u Dalmaciji

Tamošnji Vrhovni sud priznao je ovih dana državi Ukrajini vlasništvo nad glavnim naftovodom od ruske Samare prema Zapadu, onim dijelom koji prolazi kroz njihovu zemlju, i to je novi ogroman udarac, milijunski gubitak za pro-ruskog političara Viktora Medvedčuka, čije je to ranije bilo privatno vlasništvo, izvijestili su ukrajinski mediji. Naftovod je glavni pravac za transport nafte iz Rusije prema Mađarskoj, radi se o oko 3,5 milijuna tona na godinu i to je biznis vrijedan milijarde.

- Registracija državnoga vlasništva nad naftovodom je u tijeku - potvrdio je Vitalij Koval, čelnik fonda državnoga vlasništva.

Viktora Medvedčuka nije se bila osobita šteta "šteta odreći", rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij na jesen prošle godine, nakon što je Vladimir Putin blagoslovio oslobađanje 200 zarobljenih ukrajinskih vojnika u zamjenu za svoga kuma.

- Najprije nam je ponuđen povratak 50 naših ljudi u zamjenu za jednu osobu koju drži Služba sigurnosti Ukrajine. Pričali smo. Inzistirali smo. I broj se povećao s 50 na 200 - naveo je Zelenski.

Medvedčuk je prije rata bio čelnik najveće oporbene stranke u ukrajinskom parlamentu, jedne od onih koje je Zelenski suspendirao zbog navodnih veza s Rusijom. Ukrajinske tajne službe smatrale su da ga Putin, u slučaju pobjede, namjerava instalirati na vlast.

Putin je dao 200 zarobljenika za Viktora Medvedčuka, eto koliko mu je važan

Još u svibnju 2021. godine prvi put je optužen za izdaju i bio je mjesecima u kućnom pritvoru u Kijevu sve do nekoliko dana nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Optužbe za izdaju zbog financiranja terorizma negirao je. Nakon bijega, ponovno su ga uhitili u travnju 2023. i ukrajinska sigurnosna služba tad je potvrdila da je Medvedčuk uhićen u Kijevskoj regiji na putu prema granici odakle je trebao biti prebačen u Moskvu. Iskoristili su ga kao jak ulog u razmjeni zarobljenika, znajući njegovu važnost za Putina.

Naime, Vladimir Putin kum je njegovu djetetu.

Medvedčuk je početkom dvijetisućitih bio šef kabineta ukrajinskog predsjednika Leonida Kučme (2002. do 2005.) i protivnik prozapadno orijentiranom Viktoru Juščenku. Sa sljedećim, proruskim predsjednikom Viktorom Janukovičem, koji je bio na vlasti do 2014. godine, imao je, naravno, sjajne odnose.

Tijekom sukoba s Rusijom u istočnoj Ukrajini 2014. godine, kako piše Reuters, Medvedčuk je imao ulogu u mirovnim pregovorima. Bio je član ukrajinskog pregovaračkog tima za razmjenu zarobljenika, no zbog navodne uloge u aneksiji Krima, Sjedinjene Države stavile su ga iste godine na popis sankcioniranih osoba.

Irina VU vrijedila je "samo" četiri-pet milijuna eura, "Royal Romance" 185 milijuna!

Njegovo je bogatstvo procijenjeno na 460 milijuna dolara, no to je vrlo slobodna procjena ako se uzme u obzir da samo 92 metra dugačka megajahta "Royal Romance", koje je bila vezana u riječkoj luci te blokirana nakon ruske invazije Ukrajine, a sad je usidrena u Trogiru, vrijedi oko 200 milijuna dolara, odnosno 185 milijuna eura i spada među stotinu najskupljih, najluksuznijih svjetskih jahti.

Za usporedbu, jahta Irina VU, oko koje se bila digla velika uzbuna kad su je ljudi ruskog oligarha uspjeli izvući iz veza u Betini pa odvesti u Tursku, vrijedi oko 40 puta manje, nekih pet milijuna dolara.

Prije nekoliko dana digla se panika nakon što je i Royal Romance isplovio iz Trogira, no ispostavilo se da je Županijski sud u Splitu dao dozvolu za pokusnu plovidbu na zahtjev odvjetničkog društva iz Zagreba Gajski, Grlić, Prka i partneri, koji nastoje dokazati da pravi vlasnik megajahte nije proruski ukrajinski oligarh, odnosno njegova supruga, nego da je godinama prije sankcioniranja pokrenuo prodaju jahte tvrtki Laneliji Holdings i da je ona stvarni vlasnik jahte. A Lanelia je pak tvrtka ruskog tajkuna Alekseja Inkina, koji pak nije na listi sankcioniranih kao Medvedčuk.

- Temeljem zahtjeva kojem je udovoljio nadležni Županijski sud, odobrena je probna plovidba jahte, jednom mjesečno u vremenu od najmanje tri sata, a po potrebi i više koja će se izvesti u trogirskom akvatoriju - odgovorili su za 24sata iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Kako je pisao N1, u odvjetničkom društvu iz Zagreba Gajski, Grlić, Prka i partneri zaposlen je sin ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana pa se čini da su otac i sin tu na suprotstavljenim stranama.

Naime, odvjetnici Lanelije upozoravaju kako je troškove održavanja jahte, pa i plovidbu u trogirskome akvatoriju, trebalo snositi tijelo kojem je jahta predana na upravljanje, a sve je te troškove snosio Lanelia Holdings. Upozoravaju da se prema međunarodnome pravu na Royal Romance primjenjuje pravo Republike Hrvatske i tvrde da ono uopće ne predviđa mogućnost prijenosa privremeno oduzete imovine na inozemno državno tijelo.

Bial je to njihova reakcija na objavu na Telegramu Olene Duma, šefice ukrajinske agencije ARMA, kako ju je "državni tajnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova Frano Matušić obavijestio kako ne postoji zakonska prepreka za izručenje jahte Ukrajini". No hoće li jahta ubrzo otploviti iz Hrvatske, kako bi je Ukrajinska državna agencija prodala, tek treba vidjeti.

Lanelia se, naime, obratila nadležnome državnom odvjetništvu u Splitu sa zahtjevom za mirno rješenje spora, odnosno da se jahta vrati u njihov posjed, a tražit će i naknadu štete od nekoliko desetina milijuna eura od Republike Hrvatske.