Tko je Trump? Završio Vojnu akademiju, radio s tatom, bio predsjednik, preživio atentat

Priča Donalda Trumpa krenula je njegovim rođenjem u lipnju 1946. godine u New Yorku. On j četvrto dijete Freda Trumpa i Mary Anne MacLeod. Otac mu se obogatio tako što je duž cijele istočne obale SAD-a gradio stanove za članove srednje klase, majka se cijelo to vrijeme brinula o djeci i bavila se humanitarnim radom.

Vojnu akademiju u New Yorku Donald je završio kao 13-godišnjak, kasnije je još pohađao i Sveučilište Fordham, a potom se prebacio na Sveučilište Pennsylvania, gdje je stekao diplomu iz ekonomije. Nakon što je završio školovanje, s ocem radio je na stambenim projektima, a kada je preuzeo cijelu tvrtku preimenovao ju je u Trump Organisation.

Foto: Brendan McDermid

Kako svaki njegov projekt nije bio baš uspješan, čak šest puta je podnio zahtjev za bankrot. Kako bi ojačao obiteljsku tvrtku nastavio je graditi kasina, stanove, golf-terene i hotele. Osim građevine, svoj pečat je dao i u drugom svijetu. Naime, bio je vlasnik licenci za izbore ljepote Miss Universe, Miss USA i Miss Teen USA. Na NBC-ju je vodio gledanu emisiju Pripravnik, u kojoj su se kandidati natjecali za ugovor u njegovom poslovnom carstvu. Pojavio se i u nizu serija i filmova. Glumio je tako i u Sam u kući 2, i to susreći glavnog lika u predvorju hotela.

Trump se oženio svega tri puta i ima petero djece. Politikom se krenuo baviti 1999. godine kada je prvi put objavio da želi biti američki predsjednik. Ipak, nakon svega tri mjeseca se povukao. Nakon toga 2011. godine u više se navrata spominjalo da će se suprotstaviti tadašnjem predsjedniku Obami, ali to se ipak nije dogodilo. Konačno, 2015. godine drugi je put službeno objavio svoju kandidaturu. Osvojio je tada i republikansku nominaciju.

Biračima je ponudio lako pamtljive slogane "Učinimo Ameriku ponovno velikom" i "Amerika prva". Nakon toga na izborima koji su održani u studenom 2016. godine dobio je skoro tri milijuna glasova manje, ali je osvojio 77 elektora više od Clinton i 20. siječnja 2017. prisegnuo kao 45. američki predsjednik. Kao prvi čovjek SAD-a ostao je upamćen po tome što je svoje poteze najavljivao na Twitteru. SAD je povukao iz Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama i Sporazuma o nuklearnim snagama srednjeg dometa s Rusijom.

Foto: Jonathan Drake

Nekoliko puta hvalio je ruskog predsjednika Putina, s kojim se susreo 20018. godine. Trump je bio žestok prema Kini. Uveo je sankcije Huaweiju te povećao vizna ograničenja za kineske studente i znanstvenike. Što se tiče odnosa s Kim Jong Unom nazvao ga je 'malim raketnim čovjekom', ali kasnije je Trump ipak posjetio Sjevernu Koreju.

Kao predsjednik povukao je SAD iz sporazuma o nuklearnom oružju s Iranom, a naredio je i zračni napad na Irak. Dok je on bio na čelu SAD-a sagrađeno je i 727 kilometara zida s Meksikom. Protiv Trumpa je u dva navrata pokrenut proces opoziva. Predstavnički dom je u prosincu 2019. izglasao Trumpov opoziv zbog zlouporabe ovlasti i opstruiranja Kongresa. Međutim, Senat je dva mjeseca poslije zaključio da nema temelja za opoziv. Zastupnički dom izglasao je Trumpov opoziv i u siječnju 2021. optuživši ga za poticanje pobune. Tada je čak i većina senatora proglasila Trumpa krivim, ali nije bilo potrebne dvotrećinske većine.

S vlasti odlazi u studenom 2020. godine, kada je poražen od Joea Bidena. Tvrdio je da su izbori bili pokradeni. U siječnju 2021. godine Trump je zatražio da se ponište izborni rezultati. Svoje pristaše je pozvao da "vrate svoju zemlju" i da se "bore kao vragovi". Oni su u konačnici provalili u zgradu Kongresa, a službe su hitno evakuirale zastupnike.

Trump je ponovno 2022. godine objavio da želi ponovno biti predsjednik, unatoč činjenici da je suočen s 91 optužbom u četiri kaznena predmeta, njegova strategija odgađanja pravnih procesa pokazala se uspješnom. U srpnju ove godine preživio je atentata tijekom predizbornog skupa u Pennsylvaniji. 20-godišnji Thomas Matthew Crooks ispalio je osam metaka iz puške s vrha obližnjeg krova ranivši Trumpa u desno uho.

Foto: Brendan McDermid

I ako se neko vrijeme činilo da će mu protukandidat biti Biden, demokrati su ga nagovorili da se povuče i u ring protiv Trumpa staviti Kamalu Harris. Ankete su do samog kraja izbora predviđale mrtvu trku.