Tko je vođa stranke koju su u Austriji osnovali nacisti? Zbog afere ga je ranije otjerao i Kurz

Desno-populistička Slobodarska stranka Austrije (FPÖ) pobijedila je na izborima za austrijski parlament ali je malo vjerojatno da će dobiti mandat za sastavljanje vlade s obzirom na to da ostale stranke odbijaju ulazak u koaliciju s njom.

- Pri sastavljanju vlade moraju se poštivati temelji liberalne demokracije a to su: vladavina prava, neovisno sudstvo, ljudska prava i prava manjina, neovisni mediji i članstvo u Europskoj uniji - rekao je austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen.

Prema zadnjim podacima, FPÖ je os osvojio 29,2 posto glasova, a ÖVP 26,3 posto. Treći su socijaldemokrati s 20,5 posto glasova birača.

Na čelu pobjedničke stranke je Herbert Kickl (55), nadimka 'narodni kancelar', čija je titula nekad bila rezervirana samo za Adolfa Hitlera. Stranku je preuzeo u lipnju 2021. uz premoćnih 88 posto glasova i negodovanje pojedinih stranačkih kolega.

Od prosinca 2017. do 2. svibnja 2019. bio je ministar za unutarnje poslove u tadašnjoj vladi narodnjaka (ÖVP) i krajnje desne Slobodarske stranke (FPÖ) kancelara Sebastiana Kurza. To je trajalo do korupcijske afere 'Ibiza', kada ga je Kurz prisilio na ostavku.

Foto: Leonhard Foeger

Birače je na izborima pridobio porukama o austrijskoj tvrđavi, nepropusnoj za egzotične migrante te politički islam. Uz to, najavio je borbu protiv nepotizma u vladajućim strukturama.

Politico ga je opisao kao proruskog i protuameričkog teoretičara zavjera koji je preporučio liječenje covida lijekom protiv parazita za konje, a danas želi pretvoriti Austriju u „tvrđavu” kako bi je zaštitio od migranata. On je i favorit za novog vođu zemlje i novu veliku glavobolju Europi, piše Politico.

Slobodarska stranka, koju su osnovali bivši nacisti 1950-ih i koja je u svijetu poznata po tzv. Ibiza skandalu koji je srušio Kicklova prethodnika Heinz-Christiana Strachea, ima dugogodišnje veze s Rusijom.

Kickl sa čelnicima ne krije naklonost spram Rusije. Stranka je na primjer predložila desetke proruskih rezolucija u austrijskom parlamentu od početka Putinova otvorenog rata protiv Ukrajine. Objavila je također desetke priopćenja u zadnjih godinu dana u kojima je pozvala na ukidanje sankcija Rusiji.